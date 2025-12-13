Claves para felicitar en Año Nuevo: buenos deseos con buenas formas

Dentro de pocos días el reloj marcará la medianoche para despedir el 2025 y, como cada año, recibiremos el nuevo ciclo con entusiasmo, abrazos y buenos deseos.

La llegada del Año Nuevo está rodeada de rituales sociales que, en República Dominicana, suelen extenderse por días; no falta quien continúe repartiendo felicitaciones incluso cuando la primera semana ya pasó. Surge entonces la duda: ¿hasta cuándo es correcto desear “Feliz Año Nuevo”?

De acuerdo con especialistas en protocolo social —incluyendo proyectos educativos como Protocolo.org y recomendaciones en manuales recientes de etiqueta contemporánea— no existe una norma rígida que limite el tiempo para felicitar. La costumbre establece que lo más adecuado es hacerlo durante la primera semana de enero, período en que la vida cotidiana retoma su ritmo.

Sin embargo, existen matices culturales. En República Dominicana, donde las festividades navideñas se prolongan hasta el Día de Reyes, es perfectamente aceptable que quienes se reintegran al trabajo el 7 u 8 de enero mantengan el saludo festivo hasta ese día.

Este margen cultural contrasta con tradiciones europeas, como en el Reino Unido, donde las celebraciones suelen concluir formalmente el 2 de enero.

Lo esencial es comprender que no existe un “impedimento protocolar” para extender un saludo de buena voluntad. Quien desee abrazar o felicitar durante el mes de enero no está cometiendo una falta; al contrario, los buenos deseos se agradecen, y en cuestiones de cortesía, a veces es mejor pecar por exceso que por omisión.

En tiempos digitales: ¿cómo felicitar con elegancia?

Con las doce campanadas llegan también las avalanchas de notificaciones. Los mensajes de WhatsApp, las fotografías festivas y los memes se multiplican. Aunque la conectividad facilita el contacto, la llamada netiqueta—la etiqueta digital—ciertas normas para no abrumar ni perder elegancia en el intento.

Algunas recomendaciones vigentes según expertos en comunicación digital y comportamiento en redes:

1. Evite las cadenas de WhatsApp

Si no tiene tiempo para enviar un mensaje personalizado, es preferible no enviar nada antes que reenviar cadenas impersonales. Un saludo genérico no reemplaza la calidez de un mensaje pensado para quien lo recibe.

2. Modere las publicaciones masivas y las etiquetas indiscriminadas

En Facebook o Instagram, etiquetar a decenas de contactos en una felicitación extensa rara vez genera aprecio. La sobreexposición puede resultar invasiva y poco auténtica. Además, evite bromas internas o referencias.

personales que puedan incomodar o malinterpretarse.

3. Revise con criterio las fotografías

La época navideña es una de las más activas en Instagram. Antes de subir una imagen, observe el contexto, la pose, la vestimenta y el ambiente. Una foto festiva vive en línea mucho más que la celebración misma.

4. Con el jefe, prudencia

Si desea felicitar a su jefe o a figuras de autoridad, hágalo en un horario adecuado: ni a medianoche (demasiada familiaridad) ni en momentos que parezcan calculados, como al mediodía del 31. Y, por supuesto, nunca después de haber ingerido alcohol.

Cuidar la dignidad también es parte de la etiqueta

Felicitar por Año Nuevo puede ser una oportunidad para reconectar, pero debe hacerse con discreción. Si desea acercarse a alguien, opte por un mensaje privado —en lugar de un comentario público— que invite a una respuesta natural y respetuosa. Sea moderado con los emojis y corazones. El exceso puede restar profesionalidad y claridad al mensaje. Recuerde: en celebración o en comunicación, la elegancia siempre está en los detalles.