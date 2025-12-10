Banco Adopem en favor de la transformación digital en mujeres

El Banco Adopem, celebró con éxito el acto de cierre del proyecto comunidad emprendedora digital (CED), en el que se destacaron los avances obtenidos en materia de transformación digital, inclusión financiera y fortalecimiento empresarial de mujeres emprendedoras en todo el país.

Durante el encuentro, realizado en el hotel Real Intercontinental, se presentaron los principales resultados de la iniciativa, se capacitaron 5.129 mujeres de las cuales 5.104 continúan activas en la plataforma educativa "Crece con Adopem", se evidenció un crecimiento promedio en sus ventas de 21.86%, representando más de RD$67.3 millones inyectados a sus actividades productivas

El proyecto tiene como objetivo capacitar y digitalizar a 5,000 mujeres emprendedoras en un período de tres años.

Mercedes de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de la compañía financiera, destacó que estos resultados confirman que la combinación de formación, acompañamiento y tecnología, representa hoy una de las herramientas más efectivas para impulsar el progreso económico de la mujer emprendedora.

Eva Carvajal de Toribio, Julio Caminero y Natalia Sánchez.Cortesia de los anfitriones.