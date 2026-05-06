Beret canta y cuenta las historias de sus canciones en su primer concierto ante los dominicanos

Hard Rock Café Santo Domingo se llenó de humo, expectativas y una multitud que aguardaba el debut en vivo de Beret en un escenario dominicano. Al apagarse las luces, el artista apareció en escena con una camisa blanca y la disposición de conectar de inmediato: “Es un placer enorme cantar por primera vez en RD después de tanto tiempo; desde que pisé Latinoamérica quise venir”, expresó ante los gritos de sus fanáticos.

Ante el público, comentó que compuso una canción a sus 18 años con Sebastián Yatra y los gritos no se hacen esperar a la par con la instrumentación de "Vuelve", una versión en vivo.

La banda compuesta por un pianista, guitarrista eléctrico, baterista y el corista principal encargado de hacer armonías para complementar cada interpretación, vestidos de negro en contraste con el cantante. Le siguió “Porfa, no te vayas”, de Beret y la banda colombiana Morat.

Beret explicó que siempre necesita “una frase, un hilo conductor para empezar a escribir una canción y esto me pasó con Cóseme”, que fue la siguiente.

A seguida sonó con “será que tengo la necesidad de ti” ("El día menos pensado"), mientras la complicidad del público se incrementaba con cada acorde del piano; personas coreando sus letras, algunas con lágrimas en los ojos o transmitiendo con gestos las emociones que no conocen de palabras.

El artista español contó varias historias de sus canciones. Por ejemplo, narró que “Te echo de menos” es la primera de sus creaciones que escuchó en la radio en la avenida Gran Vía sobre un taxi con un conductor que no lo reconoció y llamó a su madre para contarle esta experiencia.

“Hola, ¿qué tal?” la compuso con un pianista que admira (Martin) en una madrugada entre copas de vino y el deseo de decirle a un amor lo importante que fue “llevarle flores a lo que no fuimos porque es tan bonito que no lo he vivido. Y aun así imagino cómo sería contigo. Pienso en las miles de formas en que nos perdimos”.

“Dime quién ama de verdad” fue la siguiente pieza, la primera canción del artista a sus 17 años, e hizo corear al público presente.

La banda hizo reversiones de muchas de las piezas, cambios rítmicos que varían las versiones originales, dándoles una experiencia diferente a sus fanáticos, sin contar las dinámicas en las técnicas vocales del artista. La canción “Porfa, no te vayas” tuvo una parte en reggae.

“Va a ser niño”

El momento más inesperado ocurrió cuando un miembro del staff entregó una carta al cantante: una fanática embarazada quería que él revelara el género de su bebé.

Entre la euforia colectiva y confeti azul, Beret anunció a los padres que tendrían un varón. Acto seguido, le dedicó la canción “Ojalá”, cargada de buenos deseos, antes de despedirse de la República Dominicana con la promesa de que esta sea la “primera vez de muchas”.

Diego Jaar

Telonero del concierto de Beret, Diego Jaar.Fuente Externa

El telonero de Beret fue uno de los cantantes finalistas del talent show “Dominicana's Got Talent”, Diego Jaar, que emocionó al público con su piano, su voz y unas letras que resaltan la dominicanidad cotidiana.

El cantautor inició con “Tú me quedas bien”, canción que interpreta con la actriz y cantante Techy Fatule.

Melismas, falsetes y chistes acompañaron su presentación. Continúo con “Muela”, una pieza que está próxima a grabar y la estreno en concierto con glissandos y melodías; la describo como el esfuerzo dominicano de conquistar el amor que no te corresponde, utilizando una anáfora con la palabra “quiero”, cual Sabina en “Contigo”.

Cantó “Morir vivir” con sus manos en conversación con el piano y cerró su presentación con la canción que le hizo ganar el “botón dorado” del productor teatral Waddys Jaquez, “Agridulce”.