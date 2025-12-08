Puerta del Cielo celebra eucaristía por la Navidad

En un ambiente de espíritu navideño, Parque Cementerio Puerta del Cielo celebró una eucaristía que llevó a las familias a reencontrarse con la esperanza, la fe y el recuerdo de sus seres queridos.

La misa realizada en la iglesia Cristo Resucitado, fue oficiada por el reverendo padre Tulio Matos, quien motivó a los presentes a abrir su corazón para acoger a Cristo en este tiempo de preparación y construir una comunidad unida en fe y servicio.

La celebración estuvo enriquecida con las armoniosas voces del Coro de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), reconocido por sus interpretaciones que deleitaron a los presentes.

La ceremonia también incluyó una presentación especial en los jardines del camposanto con tradicionales villancicos de la época creando un ambiente profundamente emotivo.

Al finalizar la misa, Leonardo Vargas, presidente ejecutivo de Puerta del Cielo dirigió unas palabras de agradecimiento a los asistentes, tanto presenciales como virtuales, resaltando el valor de la unidad durante este tiempo litúrgico e invitando a vivir unas navidades llenas de paz y armonía.