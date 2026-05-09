Crucero que atracó en Puerto Plata tiene más de 100 personas infectadas por norovirus

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés) notificaron un brote de norovirus en el crucero Caribbean Princess de Princess Cruises, que atracó en Puerto Plata.

Conforme al CDC, el norovirus se trata de una enfermedad gastrointestinal que produce vómitos y diarrea, y el brote fue informado por la tripulación el 7 de mayo, un día antes que el crucero hiciera una parada en el puerto dominicano.

Conforme al itinerario del barco, este salió el 28 de abril desde Fort Lauderdale, Florida, en Estados Unidos, y realizó seis paradas antes de atracar en Amber Cove, en Puerto Plata, este viernes.

Hasta el momento reportaron un total de 115 personas infectadas con el virus, 102 pasajeros y 13 tripulantes, de una población total de 4,247 personas a bordo del barco que se dirige a Bahamas, antes de su destino final en Puerto Cañaveral, en Estados Unidos el lunes.

Entre las medidas adoptadas a bordo en respuesta al brote está la intensificación de los procedimientos de limpieza y desinfección de acuerdo con su plan de prevención y respuesta ante brotes; se recolectaron muestras de heces de casos de enfermedades gastrointestinales para su análisis y los pasajeros y tripulación que están enfermos se encuentran aislados.

Y el Programa de Saneamientos de Embarcaciones (VSP, por sus siglas en inglés) está llevando a cabo una intervención sobre el terreno para realizar una evaluación ambiental y una investigación del brote con el fin de ayudar al buque a controlar el mismo.

Además de vomitos y diarreas, este tipo de enfermedad gastrointestinal está acompañada de otros síntomas, como es dolor muscular, dolor de cabeza, calambres abdominales o fiebre.

Sobre el norovirus

Los norovirus, también llamados “gripe estomacal" o "virus estomacal", causan gastroenteritis aguda, una inflamación del estómago o de los intestinos.

La mayoría de las personas con la enfermedad por norovirus se recuperan en 1 a 3 días, pero aún pueden propagar el virus durante algunos días después.

Cualquier persona puede infectarse de este virus, sin distinción de edad durante un brote.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. advierten que todas las personas que consumen mariscos crudos están en riesgo de contraer norovirus, siendo una población de alto riesgo los niños menores de cinco años, personas mayores y personas con el sistema inmune débil.

Estos se propagan a través de contacto directo con el virus, al consumir alimentos o líquidos contaminados y al tocar objetos o superficies contaminadas. Esta enfermedad se puede propagar hasta dos semanas después de haberse sentido mejor.