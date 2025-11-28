Altice con nuevas promociones en el Black Friday

Altice Dominicana beneficiara a sus clientes con más de 900 premios, por el dia de Black Friday 2025, distribuidos en más de 30 sucursales de todo el país.

Estas iniciativas se desarrollan en diversas regiones para atender el creciente flujo de clientes que caracteriza esta fecha desde su adopción en 2012.

El Viernes Negro, que se celebra hoy, se consolida como uno de los dias comerciales de mayor impacto para el sector retail y de telecomunicaciones en República Dominicana. Históricamente, cientos de consumidores acuden incluso desde la madrugada a las tiendas más concurridas en busca de llevarse lo mejor de las ofertas disponibles, una tendencia que impulsa a las compañías a reconfigurar su presencia y capacidad de respuesta.

La empresa de telecomunicaciones, anunció la incorporación de nuevas sucursales a su catálogo de especiales, como en tiendas de Megacentro, Sambil, Ágora Mall, Santiago Center, San Pedro, La Romana, Churchill y Altice El Sol, ampliando así su alcance más allá de los puntos tradicionales de Santo Domingo y Santiago.

Entre los artículos que pueden ganar los clientes con la compra de equipos móviles se incluyen: televisores de 43 pulgadas, relojes inteligentes, bonos de compra, ofertas 2x1 y una amplia variedad de productos más.

Para quienes esperan este día para renovar su celular, Altice ofrece smartphones disponibles desde RD$10 en todas sus tiendas. Adicionalmente, los clientes que realizan sus compras del 24 al 30 de noviembre con tarjetas de crédito del Banco Caribe reciben un 15% de cashback, segun explcan sus ejecutivos en un material de prensa.

Para conocer los puntos de venta con premios, así como el listado de premios disponibles este año, los usuarios pueden acceder a la página web de Altice.