Los galardonados en los Premios Fundación Corripio

La edición 2025 de los Premios Fundación Corripio se realizó en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Fueron reconocidos: Milton Ray Guevara, por su trayectoria en el Derecho Constitucional y su papel en importantes reformas institucionales del país; el Dr. Jorge Gerardo Marte Báez, por su excelencia en neumología; Edmundo Poy, por su impulso al desarrollo de la danza contemporánea; José Jairon Severino, por su aporte al periodismo económico; y el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), por su servicio integral a niños y niñas con trastornos del desarrollo.

Rafael Barceló, Ana Corripio de Barceló, Isabel Turull y Roberto Ángel Salcedo..Alexander Mora/LD

Ana Barceló Corripio y Manuel Bisonó.Alexander Mora/LD

José Luis Corripio Martínez y Daniella Haché de Corripio.Alexander Mora/LD

Milton Ray Guevara y Melba Segura de Grullón..CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Sofía González de Ariza y Eduardo ArizaAlexander Mora/LD

Alicia Ortega, Fernando Hasbun, Dominique Hasbun y Eduardo Escoto.Alexander Mora/LD