Teatro Nacional
Los galardonados en los Premios Fundación Corripio
Ceremonia
- El historiador Juan Daniel Balcácer destacó la labor del Grupo Corripio y su compromiso con el fomento de la creatividad intelectual y científica, así como el apoyo a instituciones que trabajan en beneficio de la comunidad.
La edición 2025 de los Premios Fundación Corripio se realizó en el Teatro Nacional Eduardo Brito.
Fueron reconocidos: Milton Ray Guevara, por su trayectoria en el Derecho Constitucional y su papel en importantes reformas institucionales del país; el Dr. Jorge Gerardo Marte Báez, por su excelencia en neumología; Edmundo Poy, por su impulso al desarrollo de la danza contemporánea; José Jairon Severino, por su aporte al periodismo económico; y el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), por su servicio integral a niños y niñas con trastornos del desarrollo.