Transportistas aseguran que no habrá aumentos en pasajes ni fletes de carga

La Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC) rechazó las críticas de sectores de la oposición que han cuestionado el subsidio otorgado a los transportistas por el Gobierno Dominicano, una medida que califican como esencial para la estabilidad económica y social del país.

Los dirigentes del transporte agrupados en la FENATTRANSC afirmaron que resulta "contradictorio y políticamente mezquino" oponerse a un mecanismo que tiene como objetivo principal evitar que recaiga sobre la población el impacto de las alzas internacionales de los combustibles.

“Este subsidio no es un privilegio para los transportistas, es una herramienta para proteger al pueblo dominicano de aumentos en los pasajes y en los costos de los alimentos y bienes esenciales”, señalaron.

Mario Díaz, secretario general del gremio, emitió una advertencia: aquellos choferes que de manera unilateral e inconsulta han procedido a aumentar los pasajes a pesar de recibir los beneficios del subsidio ya sea a través del Bono Gas, o de la compensación de gasoil para la flota vehicular, disponen de un plazo improrrogable de 48 horas para revertir dichas alzas y restablecer las tarifas anteriores.

De no acatar esta disposición, dichos conductores serán expulsados de las rutas de transporte de pasajeros y de carga afiliadas a las organizaciones correspondientes, en cumplimiento del acuerdo asumido por el alto liderazgo del sector transporte.