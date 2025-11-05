Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Viso

Alta Casa presenta una propuesta de decoración que celebra el arte y el diseño

Actualidad

  • Las Jacintas” es una colección creada por la arquitecta Michelle Urtecho junto al artista plástico Jorge González.
Michelle Urtecho,Jorge González Fonseca, Lauren Lama y Daniela Cruz.

Michelle Urtecho, Jorge González Fonseca, Lauren Lama y Daniela Cruz.Victor Ramirez/LD

Avatar del Rosy Santana Feliz
Rosy Santana FelizSanto Domingo,RD.

En un encuentro íntimo entre arquitectos, diseñadores y amantes del arte, organizado para celebrar la creatividad, el diálogo y las conexiones humanas detrás de cada obra, Alta Casa presentó VISO, una colección de elementos decorativos que une la precisión del diseño arquitectónico con la expresividad del arte gráfico.

VISO propone una mirada sensorial al objeto con una sensibilidad contemporánea.

Rafael Urtecho y Kathylka González.

Rafael Urtecho y Kathylka González.Victor Ramirez/LD

Carmen Ortega y Maribel Antigua.

Carmen Ortega y Maribel Antigua.Victor Ramirez/LD

Karla Quiñones e Ian Víctor.

Karla Quiñones e Ian Víctor.vICTOR rAMIREZ/ld.

Liza Ortega y Rosangela Viro.

Liza Ortega y Rosangela Viro.Victor Ramirez/LD

Carlos Jorge y Marivi Bonilla de Jorge.

Carlos Jorge y Marivi Bonilla de Jorge.Victor Ramirez/LD

Aida Ruiz Montás y Frinette Torres.

Aida Ruiz Montás y Frinette Torres.Victor Ramirez/LD

Francés Calderón y Marcel Santana.

Francés Calderón y Marcel Santana.Victor Ramirez/LD

Tags relacionados