Alta Casa presenta una propuesta de decoración que celebra el arte y el diseño

En un encuentro íntimo entre arquitectos, diseñadores y amantes del arte, organizado para celebrar la creatividad, el diálogo y las conexiones humanas detrás de cada obra, Alta Casa presentó VISO, una colección de elementos decorativos que une la precisión del diseño arquitectónico con la expresividad del arte gráfico.

VISO propone una mirada sensorial al objeto con una sensibilidad contemporánea.

Rafael Urtecho y Kathylka González.Victor Ramirez/LD

Carmen Ortega y Maribel Antigua.Victor Ramirez/LD

Karla Quiñones e Ian Víctor.vICTOR rAMIREZ/ld.

Liza Ortega y Rosangela Viro.Victor Ramirez/LD

Carlos Jorge y Marivi Bonilla de Jorge.Victor Ramirez/LD

Aida Ruiz Montás y Frinette Torres.Victor Ramirez/LD