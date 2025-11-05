Viso
Alta Casa presenta una propuesta de decoración que celebra el arte y el diseño
Actualidad
- Las Jacintas” es una colección creada por la arquitecta Michelle Urtecho junto al artista plástico Jorge González.
En un encuentro íntimo entre arquitectos, diseñadores y amantes del arte, organizado para celebrar la creatividad, el diálogo y las conexiones humanas detrás de cada obra, Alta Casa presentó VISO, una colección de elementos decorativos que une la precisión del diseño arquitectónico con la expresividad del arte gráfico.
VISO propone una mirada sensorial al objeto con una sensibilidad contemporánea.