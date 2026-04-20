“Planeta Alofoke” regresa este lunes después de tres días sin transmisión

Después de tres días sin transmisión en vivo, "Planeta Alofoke" regresará la noche de este lunes a YouTube con su contenido de retos en exteriores y la convivencia entre personalidades de las redes sociales, la música y la comunicación.

El empresario Santiago Matías aseguró que la primera semana del proyecto fue "un ensayo" y prometió entregar a su público "el mejor reality del planeta".

Matías no ofreció detalles sobre la razón de la repentina pausa y no confirmó si hubo o no alguna falla técnica.

"Nosotros prendemos y apagamos el switch cuando nos da la gana, no cuando ustedes quieran. Número uno en el mundo, los únicos que sabemos hacer realities real y le metemos real, invertimos real y el público de los disfruta real", presumió Matías.