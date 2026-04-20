“Planeta Alofoke” regresa este lunes después de tres días sin transmisión
El empresario Santiago Matías aseguró que la primera semana del reality fue "un ensayo".
Después de tres días sin transmisión en vivo, "Planeta Alofoke" regresará la noche de este lunes a YouTube con su contenido de retos en exteriores y la convivencia entre personalidades de las redes sociales, la música y la comunicación.
El empresario Santiago Matías aseguró que la primera semana del proyecto fue "un ensayo" y prometió entregar a su público "el mejor reality del planeta".
Matías no ofreció detalles sobre la razón de la repentina pausa y no confirmó si hubo o no alguna falla técnica.
"Nosotros prendemos y apagamos el switch cuando nos da la gana, no cuando ustedes quieran. Número uno en el mundo, los únicos que sabemos hacer realities real y le metemos real, invertimos real y el público de los disfruta real", presumió Matías.