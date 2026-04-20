Mañana soleada, pero en la tarde se esperan lluvias por un sistema frontal y una vaguada

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para las primeras horas de este lunes predominará un cielo mayormente soleado con reducidas lluvias.

No obstante, el Indomet prevé que en horas de la tarde los efectos de una vaguada al noroeste de la isla asociada a un sistema frontal generen aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento, hacia localidades de las regiones noroeste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

En ese sentido, se esperan lluvias sobre Barahona, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan.

En cuanto a las temperaturas estas estarán calurosas durante el día, debido a los efectos de la radicación solar y el viento que estará girando gradualmente del este/sureste.

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene algunas provincias en alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de posibles deslizamientos de tierra.

Las provincias que se mantienen en alerta son Monseñor Nouel, La Vega y San José de Ocoa.