Bajo estrictas medidas de seguridad llegan los hermanos Espaillat a sala de audiencia

Bajo un estricto dispositivo de seguridad fueron trasladados este lunes los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, al salón de audiencias donde se conoce el juicio preliminar en su contra.

El incremento en el número de efectivos se debe a incidentes ocurridos en la sesión anterior, cuando víctimas y querellantes increparon violentamente a los imputados, tildándolos de "asesinos" mientras eran retirados del tribunal.

En las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva también fue reforzada la seguridad por audiencia del caso EspaillatLeonel Matos

A diferencia de comparecencias previas, el operativo de traslado presentó cambios significativos.

Agentes de Protección Judicial y miembros de la Policía Nacional custodiaban exclusivamente la puerta trasera del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, evitando así el contacto directo con la prensa y los manifestantes.

En esta ocasión los hermanos Espaillat ingresaron al edificio a las 9:58 la mañana, no entre 7:00 y 8:00 de la mañana como es costumbre.

El despliegue incluyó un cerco humano que acompañó a los empresarios a sala del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el juez Raymundo Mejía conoce el proceso.

Los agentes dijeron que a la seguridad fue aumentada para garantizar la integridad física de los procesados y mantener el orden público dentro de la sede judicial

Actualmente, los alrededores del tribunal permanecen bajo vigilancia para prevenir nuevos altercados con los familiares de las víctimas y asegurar el desarrollo normal de la audiencia.