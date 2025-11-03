El éxito de los Premios ConstruGala 2025

En un ambiente de elegancia y confraternidad se realizó la cuarta edición de Premios ConstruGala 2025, un reconocimiento a la excelencia en el sector construcción de República Dominicana.

Durante el acto fueron entregados 20 galardones a constructoras y proyectos destacados, seleccionados entre 108 inscritos que se ejecutaron en el país desde el 2022 hasta la fecha.

“Nos llena de satisfacción ver cómo este evento continúa madurando y cómo se incrementa el número de proyectos inscritos en cada edición, aumentando así la cantidad de categorías premiadas”, expresó Sadery Abreu, CEO de Construmedia, empresa organizadora de la premiación.

Fernando de la Vega, director país de Metaldom, principal empresa patrocinadora de esta edición, destacó: “Este encuentro representa una oportunidad única para reflexionar sobre el papel esencial que tiene la construcción en el avance de República Dominicana. Este sector motoriza el desarrollo nacional, dinamiza la economía, genera empleos que mejoran la calidad de vida de los dominicanos”.

