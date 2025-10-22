Irene Morillo lleva su libro por gran parte de Europa

La mentora de negocios Irene Morillo culminó con éxito su gira en Europa, donde presentó su libro “Conviértete en Referente Estrella”, en España, Italia y Alemania.

La gira inició en Ciudad Real, España con una disertación ante miembros de Afammer. Luego continuó en Madrid y Barcelona, donde compartió herramientas de liderazgo y visibilidad profesional con la diáspora dominicana y comunidades emprendedoras.

Irene Morillo junto a miembros de CETAC Automs en BarcelonaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

En Italia, la autora fue recibida por la embajada dominicana, encabezada por el embajador Rafael Lantigua, en un emotivo acto que contó con la presencia del cuerpo consular y representantes de la comunidad dominicana.

Posteriormente, se presentó en Milán, en un acto organizado por la comunidad Atrévete Mujer, donde estuvo acompañada por su madre, Angelita Valdez.

El cierre de la gira se realizó en Alemania, durante la Feria del Libro de Frankfurt. Allí la escritora ofreció una charla magistral ante un público internacional compuesto por empresarios, autores y autoridades consulares.

Al valorar la experiencia, Morillo expresó “Expandir mi mensaje y tocar vidas en distintos países ha sido un sueño hecho realidad. Regreso a casa con el corazón lleno y una visión más clara de mi propósito.”

Con esta gira, Morillo consolida su posición como referente del liderazgo femenino y continúa su misión de empoderar a profesionales y emprendedores a través de su obra “Conviértete en Referente Estrella”.