Feria Expo NTD 2025 un encuentro lleno de propuestas creativas

  • La actividad es un espacio que genera valor impartiendo conocimiento y aportando así a elevar el nivel de esos chefs que tienen en sus manos la vocación de crear experiencias para sus clientes y sus comensales.
Frank Sánchez, Juan Carlos Méndez, Sandra Aponte y Jesús Joel Del Rosario.

Frank Sánchez, Juan Carlos Méndez, Sandra Aponte y Jesús Joel Del Rosario.Cortesia de los anfitriones.

Listín DiarioSanto Domingo, RD.

La feria gastronómica Expo NTD Santo Domingo 2025, realizó en el Hotel Intercontinental, un encuentro lleno de sabores y propuestas creativas, en la que asistieron anfitriones reconocidos, chefs y representantes de marcas conocidas.

La exposición fue un espacio para generar valor a sus clientes a través de la innovación, compartir conocimientos técnicos, aportar nuevas oportunidades de negocio y desarrollo de productos.

A la actividad asistieron Juan Carlos Méndez, presidente NTD para República Dominicana, Sandra Aponte, directora general, así como de los invitados internacionales, Nayef Haifa, Export Manager Dawn Food Komplet; Héctor Pantoja, Sales Manager LATAM y Brian Reinhart, Techincal Sales Manager – EFCO.

Ligny Ruiz, Carlos Leroux y María José Méndez.

Ligny Ruiz, Carlos Leroux y María José Méndez.Cortesia de los anfitriones.

Kristel Abad, Héctor Pantoja y Coral Melo.

Kristel Abad, Héctor Pantoja y Coral Melo.Cortesia de los anfitriones.

Nathaly Ruiz y Laura Ruiz.

Nathaly Ruiz y Laura Ruiz.Cortesia de los anfitriones.

Gianell Pimentel y Nelson Quiterio.

Gianell Pimentel y Nelson Quiterio.Cortesia de los anfitriones.

“A través de este espacio, buscamos demostrar cómo la sinergia entre nuestros productos y nuestro equipo técnico se traduce en una experiencia integral en pastelería, repostería, y panadería, alineada con las tendencias actuales del sector en nuestro país”, explicó Frank Sánchez, gerente comercial de NTD ingredientes para República Dominicana. 

