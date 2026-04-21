Varios heridos tras deslizamiento de minibús en Barahona

Varias personas resultaron heridas la tarde de este martes al deslizarse un minibús del transporte público que cubre la ruta Barahona–Las Salinas, en las proximidades del Cruce de Cabral.

Los lesionados fueron auxiliados por miembros de la Defensa Civil y trasladados a la emergencia del Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota, en ambulancias del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

De acuerdo con el director regional de la Defensa Civil, Carlos Confidente, los heridos identificados son Dolores Ferreras Carrasco, de 56 años; Santo Leonardo Peña, de 51; Ámbar Marilenny, de 16, y Albania Alcántara, de 18, quienes se desplazaban en la unidad siniestrada.

Confidente indicó que otros dos de los seis lesionados fueron trasladados a clínicas privadas del municipio y aún no han sido identificados. Todos presentan traumas múltiples, según los informes preliminares.

El vehículo involucrado es un minibús marca Hyundai, color blanco, placa I018484, el cual era conducido por Ferreras Carrasco, quien figura entre los heridos.

Datos preliminares indican que el conductor habría perdido el control del vehículo, precipitándose en las inmediaciones del puente Cabral-Barahona.

Al lugar acudieron unidades del 911, Policía de Turismo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y equipos de rescate de la Defensa Civil, quienes brindaron asistencia a los afectados.

Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el accidente.