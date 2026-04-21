Bloqueo de estrecho de Ormuz dispara los pagos para evitar fila al cruzar por el canal de Panamá

La demanda de tránsito por el canal de Panamá aumentó por la guerra en Oriente Medio a tal punto que un buque de gas licuado de petróleo (GLP) pagó cuatro millones de dólares para cruzar más rápido y evitar esperas de hasta cinco días, según un informe oficial.

El alza se registra desde que estalló el conflicto el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que llevó al bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

En un reacomodo de rutas, las refinerías asiáticas optan por comprar petróleo o gas a Estados Unidos y transportarlo por el canal panameño, y no a países del Medio Oriente para evitar el estrecho de Ormuz, según informes de la Autoridad del Canal de Panamá.

Los promedios diarios se han "mantenido sólidos" con 34 buques en enero y 37 en marzo, con días que superaron los 40 tránsitos, de acuerdo con un comunicado de la administración del canal entregado a la AFP este martes.

"Este incremento refleja cambios en los patrones del comercio global y en las condiciones del mercado, incluidos factores geopolíticos que afectan rutas clave", explicó.

Los buques que transitan por el canal reservan su tránsito con antelación, pero para los que no tienen reservas y deben esperar en promedio cinco días, hay cupos de última hora a través de una subasta.

La subasta más reciente incluyó una oferta de cuatro millones de dólares para un buque de GLP y dos buques tanqueros Aframax (petroleros) que superaron los tres millones en semanas recientes, según el canal.

Esas ofertas "reflejan dinámicas temporales del mercado y prioridades comerciales específicas", determinadas por la urgencia de los clientes, las tarifas de flete o los precios del combustible, explicadas.

Los precios promedio de la subasta entre octubre y febrero alcanzaron unos 130.000 dólares, mientras que en marzo y abril se ubicó en 385.000 dólares.

Por el canal de Panamá, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, pasa el 5% del comercio marítimo mundial. La ruta conecta principalmente la costa este estadounidense con el gigante asiático, Corea del Sur y Japón.

En la primera mitad del año fiscal 2026 que va de octubre a septiembre la vía panameña registró el tránsito de 6.288 buques, lo que representa un aumento interanual del 3,7%, según cifras oficiales.