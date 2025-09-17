Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Juan Valdez Café abre su primera tienda en Santiago

  • La tienda de Ágora Santiago Center es la número 280 fuera de Colombia, en donde los clientes pueden comprar café empacado para llevar a casa, oficina o realizar obsequios.
Alberto Jiménez, Tatiana Núñez y Reinaldo Rosario.

Listín DiarioSantiago de los Caballeros.

Con un amor por el café que se consolida con el tiempo, Juan Valdez, marca impulsada por caficultores colombianos, abrió su primera tienda en Santiago de los Caballeros y la tercera en la República Dominicana, indicando un nuevo capítulo en su expansión y conexión con la comunidad local y los amantes del buen café.

El nuevo espacio está diseñado para disfrutar de la bebida premium elaborada por una empresa inclusiva y sostenible; está ubicado en el tercer piso de Ágora Santiago Center.

La tienda llega con una propuesta integral: la inigualable calidad del café premium 100% colombiano, en su amplia variedad de opciones para consumirlo, acompañado de sus exquisitos bocadillos originales: pandebono, almojábana, palito de queso, empanadas, entre otros.

Durante la actividad, Alberto Jiménez, presidente de Grupo Patria, empresa responsable de la operación de la marca en el país, destacó la importancia estratégica y simbólica de llegar a Santiago, resaltando el papel protagónico que la ciudad desempeña en el desarrollo económico y cultural del país.

Kemil Concepción, Rubiana López, Ana García y José López.

Jeimi Ross, Ana Thomén y Amelia Hernández.

“Santiago es conocida con orgullo como ‘la ciudad corazón’, y no es casualidad. Esta ciudad late con fuerza propia, marcando el ritmo económico, social y cultural de toda la región. Aquí, en el corazón del Cibao, el café es más que una bebida: es parte de la esencia de sus habitantes”, expresó Jiménez durante el encuentro.

