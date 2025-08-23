Criterios para determinar el orden de precedencia en un evento

El protocolo es orden, y el sistema de precedencias constituye la herramienta que permite ubicar a los invitados en un acto público, social, diplomático o corporativo de manera jerárquica, según su cargo, rango o importancia relativa para la entidad organizadora. Como bien señala la experta en ceremonial y protocolo, María de la Serna (2019), la precedencia no “crea” jerarquías, simplemente las reconoce y organiza para garantizar la correcta coordinación del evento y dotarlo de solemnidad.

Formas de establecer precedencias

Vía consuetudinaria. Basada en el uso y costumbre de cada comunidad. Se aplica especialmente en localidades pequeñas donde los actores sociales con influencia, como presidentes de asociaciones comunitarias o líderes sociales, son considerados de forma especial en actos públicos, aunque no exista normativa escrita.

Vía normativa. Regulada por leyes, decretos o resoluciones oficiales. En la mayoría de países, el orden de precedencia está definido por un decreto presidencial o ministerial, que se aplica obligatoriamente en la Administración Pública. Por ejemplo, en España el Real Decreto 2099/1983 establece el orden de precedencia oficial del Estado; en República Dominicana, este criterio se aplica siguiendo disposiciones de la Presidencia de la República en actos solemnes.

Principales criterios de precedencia

1) Jerarquía: prima el cargo o rango que ostente cada persona.

2) Antigüedad: puede medirse por edad, por fecha de fundación de una institución, por tiempo en el cargo o en la organización.

3) Orden alfabético: usado en el caso de países (orden de banderas), organismos internacionales o personas con igual jerarquía.

4) Sexo: en protocolo social se sigue considerando la precedencia de la dama; sin embargo, en el ámbito corporativo y oficial prevalece la posición jerárquica por encima del género, en consonancia con criterios de igualdad (Instituto Europeo de Protocolo, 2021).

5) Regla de la analogía: se aplican precedentes ya establecidos en la entidad anfitriona.

6) Regla del alternado: utilizada en la firma de convenios o tratados internacionales, alternando los lugares de honor entre las partes.

7) Criterio de asimilación: en actos sociales, la dama asume el rango de su esposo, pero no ocurre a la inversa. Este criterio está en desuso en escenarios corporativos y oficiales, en los que prima la igualdad de género.

8) Criterio de jurisdiccionalidad: el máximo representante del territorio tiene precedencia en su jurisdicción (ejemplo: un alcalde en su ciudad).

9) Criterio de responsabilidad: el lugar de honor corresponde al máximo representante de la entidad anfitriona.

10) Criterio del sentido común: ante situaciones no previstas, la experiencia y la prudencia del maestro de protocolo son la mejor guía.

Valor agregado: precedencia en el mundo contemporáneo

Los representantes de un cargo se ubican según su jerarquía personal, no según la del representado. La precedencia asignada es inamovible: no se admite modificación por inconformidad.Pexels

En la actualidad, el criterio de precedencia también se ha adaptado a nuevas realidades sociales y culturales como la diversidad e inclusión, y en muchos foros internacionales se reconoce la importancia de visibilizar a mujeres, jóvenes y representantes de minorías en lugares destacados. En el contexto corporativo, en empresas y organismos internacionales se suele dar prioridad a los principales patrocinadores, clientes estratégicos o autoridades regulatorias, mientras que en eventos híbridos y virtuales, tras la pandemia, la precedencia digital se volvió un reto. Según la Asociación Internacional de Protocolo (AIP, 2022), la ubicación en pantallas, el orden de conexión y la presentación en plataformas virtuales también responden a un criterio jerárquico equivalente al presencial.

La ubicación en pantallas, el orden de conexión y la presentación en plataformas virtuales también responden a un criterio jerárquico equivalente al presencial.Cortesía de los organizadores

Clave

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 1961) refiere que, en actos diplomáticos los ex presidentes se ubican según la antigüedad de sus mandatos. Los gobernadores ceden la precedencia al presidente de la nación. En su territorio, el gobernador ocupa la presidencia protocolaria. Cuando el presidente de la nación preside un acto, nadie puede ausentarse ni hacerse representar. Los representantes de un cargo se ubican según su jerarquía personal, no según la del representado. La precedencia asignada es inamovible: no se admite modificación por inconformidad.