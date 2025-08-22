La Fundación Iván Tovar trae a Santo Domingo ‘La Silla Monumental de Tovar’

La Fundación Iván Tovar (FIT), en coordinación con el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, presenta en Santo Domingo la escultura monumental 'La Chaise Adulte (2024)', del maestro surrealista dominicano Iván Tovar (1942–2020).

La pieza, realizada en acero inoxidable y de cuatro metros de altura por el Taller Capa Esculturas de Madrid, constituye una evolución monumental de La Chaise Adulte, obra iniciada como óleo sobre lienzo en 1969, reinterpretada en bronce en 1971 y 2013, y llevada en 2024 a gran escala para su instalación en Times Square, Nueva York, donde atrajo la atención de millones de visitantes internacionales. Ahora, por primera vez en Santo Domingo, la escultura se presenta como un gesto de reafirmación del legado artístico de Tovar y del lugar de la República Dominicana en la historia universal del surrealismo.

El acto inaugural contó con un programa que se inició con las palabras de Daniela Tovar Castillo, presidenta de la Fundación Iván Tovar, y continuó con la intervención de Héctor José Rizek Sued, secretario de la Fundación y principal mecenas de la propuesta. Su apoyo ha sido fundamental para la realización de la obra, reafirmando su compromiso con la difusión del arte dominicano y el legado del maestro Iván Tovar. Por el Ministerio de Cultura, intervino Carlos Andújar, director general de Museos.

El develamiento de la obra fue acompañado por una acción performática y artística concebida para resaltar la dimensión poética y onírica de la escultura, a cargo de la vocalista Laura Rivera y el cantautor Carlos Luis, junto a los bailarines María Emilia García Portela y Erick Roque, bajo la dirección artística de María Castillo, vicepresidenta de la FIT.