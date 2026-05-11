Olivia Culpo, Miss Universo 2012, revela embarazo, nueve meses después de dar a luz a su primogénita

La modelo estadounidense Olivia Frances Culpo, Miss Universo 2012, reveló que espera su segundo bebé con su esposo, el jugador de la NFL Christian McCaffrey.

A través de su cuenta de Instagram, Culpo dio a conocer la noticia el viernes 8 de mayo, día de su cumpleaños número 34.

"El mejor regalo de cumpleaños. Bebé #2 próximamente", compartió la exreina de belleza junto a varias fotografías donde aparece durante un picnic en compañia de McCaffrey, la primogénita de ambos, Colette, quien nació en julio de 2025, y su perro Oliver.

En la publicación, la pareja mostró las ecografías del embarazo.

Culpo y MCCaffrey se casaron en julio de 2024, un año después de su compromiso.

Los esposos también anunciaron su primer embarazo en marzo de 2025.