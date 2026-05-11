Hombre ultima a su pareja sentimental y luego se quita la vida en Salcedo

Una tragedia arropa desde la noche del domingo al municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, con un presunto feminicidio-suicidio, donde un hombre ultimó a su pareja y luego se quitó la vida, hecho que ha generado consternación entre los residentes de la zona.

La víctima fue identificada como Alfania Manuela Hernández, de 29 años, y su agresor habría sido Rafael Almánzar, de 51 años, conocido como “Rola”.

Según informaciones preliminares, luego de que Almánzar le quitó la vida a Hernández de un disparo, procedió a suicidarse de un disparo en la cabeza. Las circunstancias de los hechos aún permanecen bajo investigación.

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Hernández dejó una niña de 6 años en la orfandad. Según explicó un familiar de la víctima, tanto Alfania como Almánzar se encontraban la tarde del domingo compartiendo en la misma comunidad de Ojo de Agua, ocurriendo la tragedia luego de una discusión.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional, miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y la magistrada Zoila Rodríguez de parte del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las pesquisas correspondientes.