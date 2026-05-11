Conductores de vehículos de carga con más de 65 años tienen que cambiar la licencia cada año

En enero de 2019 el entonces presidente Danilo Medina firmó el decreto 6-19, sobre el Reglamento de Licencias de Conducir, en el que se establece que las personas mayores de 65 años tienen que renovar su licencia de conducir cada dos y un año.

De acuerdo al artículo 21 de la norma para las categorías 01, 02 y 05, el período de vigencia será de cuatro años hasta que su titular cumpla los 65 años de edad.

Pasados los 65 años, a las personas que acudan al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) se les otorgará una licencia con una vigencia de dos años.

De igual forma, para las categorías 03 y 04, el período de vigencia será de tres años hasta que su titular cumpla los sesenta y cinco años de edad. Luego de los 65 años, la vigencia será de un año.

Las categorías de este tipo de licencias (03 y 04) corresponden a vehículos pesados destinados al transporte de carga o pasajeros profesional.

El reglamento establece además que el período de vigencia señalado anteriormente podrá reducirse si se comprueba que su titular padece enfermedad o deficiencia que, “si bien de momento no impide aquella, es susceptible de agravarse”.

La disposición, que se anunció en 2024 que sería eliminada, continúa causando malestar, al considerarse discriminatoria.

El más reciente ejemplo lo compartió el juez José Alejandro Vargas, quien relató que la medida viola el artículo 39 de la Constitución dominicana.

“Me frustró saber que en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no todos somos iguales ante la ley, como lo señala el artículo 39 de la Constitución, que, entre otras razones, prohíbe la discriminación por motivo de edad. O, como de forma reiterada ha sostenido el Tribunal Constitucional, el Estado no solo debe abstenerse de discriminar por edad, sino que tiene un deber positivo de protección reforzada hacia las personas mayores”, escribió al contar su experiencia tras renovar la licencia con más de 65 años.

Se recuerda que durante una participación en LA Semanal con la prensa, en octubre de 2024, el presidente Luis Abinader anunció que eliminaría la disposición.

“Creo que muchos de ustedes, y yo tampoco, conocíamos esa disposición. Es bueno que se haya tratado este tema, y hay que corregirlo”, expresó el presidente.

Sin embargo, hasta la fecha, la misma continúa generando entre la población rechazo y aprobación.