concurso
Detalles de Pinta a San Juan con Laura en Sociedad
Aporte
Como parte de la celebración de los 15 años del programa de televisión Laura en Sociedad, la periodista Laura Merán, ofreció los detalles de la IV edición del concurso “Pinta a San Juan con Laura en Sociedad”, una de las iniciativas más importante del sur dedicada a la niñez.
Dirigida a niños y niñas de 6 a 14 años residentes en la provincia, la actividad artística tiene como objetivo promover la creatividad, la inclusión y los valores patrios del entorno del pueblo.
El evento, que ha impactado de manera positiva a más de 200 niños y niñas en sus tres ediciones anteriores, continúa consolidándose como una plataforma de desarrollo artístico y de integración familiar, educativa y comunitaria, explicó Meran.
Este año, el concurso regresa con nuevas oportunidades para descubrir y premiar el talento infantil en el arte de la pintura.
En el concurso disponible para los interesados se han establecido cuatro categorías de premiación, incluyendo una dedicada a la inclusión, garantizando así un espacio integral para todos los talentos y capacidades.
Premio
En esta ocasión los ganadores recibirán más de RD$60,000.00 en premios en efectivo, así como medallas, certificados, y obsequios de los patrocinadores.
Cómo participar
Las inscripciones están abiertas a través de las redes sociales del programa @lauraensociedad, por donde pueden enviar sus propuesta, fotos y videos del proceso.