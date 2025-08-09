Recomendaciones de etiqueta y protocolo en el ámbito laboral

¿Qué tan importante es tener buenos modales en la empresa? Los buenos modales son parte de un trabajo bien hecho. Incluso cuando se trabaja solo, a menudo hay contacto con otras personas, ya sea un repartidor exprés, el conserje nocturno o un dependiente de una tienda. La simple cortesía, que es la esencia de los buenos modales, hace que las interacciones cotidianas sean satisfactorias.

Más de un ejecutivo ha perdido la oportunidad de ascender por masticar con la boca abierta durante el almuerzo, no levantarse para saludar a una visita o incluso por un apretón de manos débiles y no hacer contacto visual. Cada miembro de una empresa debe actuar como embajador de la organización.

Aquí les comparto algunos tips que les ayudará a tener un mejor desenvolvimiento laboral con sus compañeros de trabajo o relacionados comerciales.

Si viaja con su jefe, usando el vehículo y el conductor de la empresa debe sentarse a la izquierda en el asiento detrás si solo son ustedes dos, el jefe o la persona de mayor importancia va a la derecha. Si son más con rango mayor que usted, debe sentarse al lado del chofer. Use el sentido común.

Al viajar en taxi, el asiento menos preferido es el que está junto al conductor. Si viaja con personas de mayor jerarquía, ocúpese de ese asiento.Pexels

Al viajar en taxi, el asiento menos preferido es el que está junto al conductor. Si viaja con personas de mayor jerarquía, ocúpese de ese asiento. Si se trata de la limusina de la empresa y viajan varias personas juntas, puede que el mejor asiento sea el delantero, ya que deja más espacio para las piernas y los codos. Si no está seguro, no sea el primero en correr al carro. Espere a que su jefe haya elegido dónde sentarse y luego siéntese donde haya espacio. Siempre aconsejo ser prudente y esperar. La prudencia es la madre del éxito.

En un nuevo trabajo, mucha gente se pregunta ¿se debe usar el nombre de pila de sus iguales o dirigirse a las personas por su título y apellido? Al principio, es más seguro usar “Sr.”, “Sra.”, “Srta.” Si le dicen: “Por favor, llamame Pilar o Juan, puede hacerlo. A cambio, sugiera que también le llamen por su nombre de pila también.

Si asiste a reuniones ejecutivas como socio junior en una firma y no sabe dónde sentarse si no hay placas con nombres, debe esperar a que un socio senior le indique dónde va a colocarse. Sin embargo, para evitar que parezca que está rondando la mesa, si nadie le indica dónde sentarse, pregunte: “¿Dónde quiere que me siente, Sr. Henríquez?”. Puede que no importe. Pero si importa, y si accidentalmente ocupa el asiento de un socio senior, se está exponiendo a la vergüenza de que le pidan que se cambie de lugar.

Cuando asista a algún evento social de la empresa con su cónyuge, no es apropiado saludar con un beso, no es elegante, sobre todo si es nuevo en la compañía. Besarse no tiene cabida en un entorno laboral entre personas que apenas se conocen o que se ven constantemente. Un beso no es un saludo casual, sino una muestra de afecto genuino.

Si asiste a reuniones ejecutivas como socio junior en una firma y no sabe dónde sentarse si no hay placas con nombres, debe esperar a que un socio senior le indique dónde va a colocarse.Pexels

Si ha estado ausente un tiempo y saluda a sus empleados después de una ausencia, podría estar justificado que les dé un beso en una situación social, pero cuando trabaja con ellos habitualmente, no hay justificación para ese tipo de saludo, ni siquiera en situaciones sociales.

El saludo en una carta comercial difiere del de una carta personal. Comercial el saludo va seguido de dos puntos, mientras que en una carta personal suele ir seguido de una coma. Lo que sigue depende de su relación con el destinatario. Si, al hablar con el vicepresidente de marketing, lo llama Pedro o por su apellido, Sr. Rodríguez. El encabezado de Su correspondencia deberá ser como usted lo trate en persona.