¡Aleluya, aleluya, Jesús ha resucitado!

¡Cristo ha resucitado!, ¡En verdad ha resucitado, hay esperanza! Esta es la verdadera noticia que tenemos que enarbolar. La que de verdad importa. Estamos celebrando a un Cristo victorioso quien venció el pecado y la muerte y nos muestra que está no es el final porque hay vida eterna. Que ese Cristo vivo se mantenga presente en sus vidas. ¡Él es el camino, la verdad y la vida! ¡Feliz Pascua de Resurrección!

Lavado de los pies a mujeres

Conmovida aún al recordar cómo el jueves santo el Papa Francisco con todas sus limitaciones físicas producto de sus dolencias de salud visitó la cárcel de mujeres de Rebibbia, en la periferia de la capital italiana donde no sólo ofició la misa “in Coena Domini”, sino que enterneció al lavarles los pies a 12 reclusas quienes no dejaron de llorar. Me imagino los sentimientos a flor de piel. La sorpresa para ellas mismas que de unas 370 mujeres encarceladas las eligieran.

Su santidad les dijo “Estos son signos que testimonian el amor misericordioso de un Padre que no se cansa de perdonar”. Es la primera vez que lo consagra solo a mujeres.

La tercera palabra

Como cada año no me pierdo el Sermón de las Siete Palabras. Una manera de conectarme con el pensamiento de nuestra iglesia católica. Justamente quiero compartir la tercera palabra pronunciada por Fray José Guerrero , quien se enfocó en las mujeres . A quien les pidió provocar una revolución espiritual interna y cumplir un rol histórico teniendo un modelo ejemplar en la madre de Jesús.

La pasión de Cristo

Culminé la Semana Mayor viendo la Pasión de Cristo de Mel Gibson una joya del celuloide. Cada vez que veo la película una nueva experiencia y emoción se produce en mí. He llorado a cántaros al ver la sangre inocente derramada por la salvación de nosotros, pecadores de ayer y de hoy. Qué no se nos olvide nunca el porqué de todo. Cada vez que veo Jim Caviezel tengo que admitir que ha sido el actor que mejor ha personificado a Jesús. Es como si nos llevara a vivir dos mil años atrás.

Caviezel sufrió muchas pruebas

Jim Caviezel pidió un día para pensar si tomaba el protagónico, algo que lo motivó fue porque tenía las mismas iniciales son J. C y la edad de Jesús, 33 años. Durante el rodaje, Jim perdió 45 libras, fue alcanzado por un rayo, tuvo que aprender arameo antiguo para interpretar a Jesús. Tuvo que someterse a dos cirugías a corazón abierto después de la producción. La escena de la crucifixión duró cinco semanas de los dos meses de filmación.

¡Gracias por fortalecer nuestra fe, santísima madre María!