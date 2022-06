¿Águila o pato? ¿Qué tipo de persona eres?

Celeste Pérez

Santo Domingo

En un entrenamiento sobre liderazgo conocí el trabajo de Álvaro Luque, un coach y consultor mexicano que ayuda a emprendedores a definir sus objetivos.

Luque habla de la diferencia entre las personas águilas y los patos. Comparación muy conocida en el mundo de los negocios y un poco cómica hasta que vas desglosando el concepto.

Se basa en un libro publicado por el Dr. Dyer, especialista del desarrollo personal. “Tú lo obtendrás cuando creas en ello”, es el nombre de la obra, en la cual Dyer afirma que, cuando nos levantamos en la mañana esperando tener un mal día, seguro que así será, muy rara vez no se cumple. Igual pasa cuando despertamos con actitud positiva y dispuestos a trabajar para alcanzar las metas.

La diferencia

“Deja de quejarte”, dice Luque. “Concentra tu tiempo en ser diferente. No seas un pato. Sé un águila. Los patos solo hacen ruido, las águilas se elevan por encima del grupo”.

Me animo a compartirlo porque reconozco que es cierto. Muchas veces perdemos tanto tiempo enfocados en las cosas negativas, en esas que nunca podremos cambiar; y olvidamos reforzar nuestro talento y aportar desde el lugar donde estamos..

“Las águilas y los patos son necesarias en las empresas”, plantea el experto. Ninguno está bien o mal, todo dependerá de cual sea el objetivo personal.

Las águilas son líderes que impulsan la empresa, tienen una visión de optimizar los procesos, ahorrar recursos, plantear soluciones, impulsar cambios. Los patos solo se interesan por terminar lo que tienen asignado y esperar cada quincena para recibir su paga. Buscan confort y seguridad.

Visión de éxito

Un pato va a ayudarte a controlar, supervisar y mantener el negocio, pero no aportará mucho valor al crecimiento. Para que una empresa se fortalezca necesita de personas con deseos de crecer, gente que tenga sueños y aspiraciones personales que los motiven a superarse.

Las águilas son solucionadoras de problemas. Los patos son generadores de ideas. Generar ideas es una labor sin compromiso; solucionar problemas requiere entregar una milla extra y tomar acción.

La mejor parte

Un águila descubrirá muy rápido que vale la pena arriesgarse, aprender cosas nuevas, involucrarse. Las águilas están enfocadas en la productividad. Y en un algún momento se pueden ir, pero no es una amenaza a la estabilidad de la empresa, es una oportunidad porque son capaces de enseñar a sus compañeros sin mezquindad y de crear nuevas unidades de negocio.

Las águilas solo siguen otras águilas. Así que si tienes la responsabilidad de un equipo debes entender que necesitas crecer en tu liderazgo para atraer más líderes.

¡Hoy es el día!

No importa el trabajo que realices, como te comportas definirá tu futuro en la empresa y fuera de ella. Hoy es un buen día para reflexionar: ¿Te dedicas a hacer ruido, como los patos? o ¿Te estás preparando para elevarte por encima del grupo? ¡Lee bien!, dice “elevarte” y no implica pisotear ni dañar a nadie. Realmente, las águilas no necesitan opacar la labor de los demás.

¡Hasta el lunes!