Erling Haaland es investigado tras ser acusado de golpear a la mascota del Manchester City

Una noticia de características extrañas sacudió a Manchester City en estos días. Según el diario inglés The Sun, una investigación en curso tuvo como protagonista central al goleador del equipo ciudadano, Erling Haaland, luego de que la mascota del equipo tuviera que ser hospitalizada por un golpe recibido por el delantero antes de un partido. De acuerdo con las informaciones, la mujer que estaba dentro del simpático muñeco de animación de los simpatizantes del City fue víctima de impactos en la zona de la nuca que le provocaron una conmoción cerebral.

El hecho habría ocurrido hace unos meses, en octubre de 2024, en la previa de un partido con Southampton, pero vio la luz ahora a partir de informaciones publicadas por The Sun. “[La mujer] Fue al hospital tras ser golpeada juguetonamente mientras trabajaba como el peludo alienígena Moonbeam, creyendo inicialmente que había sido golpeada por una pelota perdida -publica el tabloide inglés-. Más tarde, una investigación del club exculpó al delantero noruego, antes de que el City decidiera no renovar el contrato de la furiosa graduada universitaria. La mujer, que no quiere dar su nombre, también presentó una denuncia por agresión ante la policía”. Según The Sun, la mujer, denunció que una suerte de pacto de “encubrimiento” para proteger a Haaland.

La denunciante mpezó como empleada temporal del City en junio de 2024 y ocasionalmente trabajaba como Moonbeam los días de partido, por lo que percibía unas 100 libras cada vez. Antes del choque contra el Southampton del 26 de octubre, sintió dos golpes en la nuca mientras posaba para una foto.

Según informa The Sun, la mujer adujo haber quedado en estado de shock y que, al salir del campo, le preguntó a una compañera: “¿Qué demonios ha sido eso que me ha golpeado?”. Y, según recordó: “Me dijo: ‘Ha sido Erling. Te ha pegado por detrás’”.

Siempre de acuerdo con la versión de The Sun, la mujer vomitó y sufrió dolor de cuello cuando acudió al hospital. La tomografía no reveló ningún daño. La investigación del City concluyó que Haaland no causó las lesiones de la mujer.

La publicación también consignó que este sábado se vio al delantero concurrir al entrenamiento con un bajo perfil y sin sonreír: “avergonzado”, según describe SunSport.

La mujer, que no quiere dar su nombre, estaba posando para unas fotos el 26 de octubre cuando sintió los dos golpes en la nuca, que la dejaron en estado de shock al salir del campo. Dijo: “Estaba muy alterada, lloraba, me latía la cabeza y creo que estaba en estado de shock. Después me di cuenta de que había venido por detrás y me había golpeado en la cabeza y luego se había apoyado en mi cabeza”.

Se lo contó al jefe de emergencias del City, que supuestamente se rio y le dijo: “Al menos puedes decir que Erling Haaland te pegó”.

Según The Sun, el informe concluyó: “Erling Haaland siempre da un toque suave en la espalda o la cabeza de Moonbeam como reconocimiento”. También describió su contacto con la cabeza de Moonbeam como un “roce”.

Tras el incidente, a la mujer se le ofreció la posibilidad de irse a casa, pero siguió trabajando ese turno.

El jefe de salud y seguridad del Ayuntamiento, Paul Kenyon, puso en marcha la investigación interna y dijo a la mujer que querían ver las grabaciones de las cámaras de seguridad.