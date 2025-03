Mariano Díaz tenía 1, 135 días sin haber marcado un gol

El dominicano Mariano Diaz jugó su primer partido en 304 días y marcó su primer gol en 1,135 días el miércoles cuando encontró la red para la República Dominicana contra Puerto Rico en un amistoso internacional. El partido fue la primera competición de Diaz desde que jugó para Sevilla contra Barcelona en abril de 2024 y su primer gol desde que anotó para Madrid contra Cádiz en La Liga en febrero de 2022.

E panorama

El jugador de 31 años disfrutó de dos períodos con el Real Madrid y también ha jugado para Sevilla y Lyon durante su carrera. Ha estado sin club desde que dejó el Sevilla el pasado verano, pero se le ofreció la oportunidad de volver a la acción durante el descanso internacional cuando fue convocado por el seleccionador de la República Dominicana, Marcelo Neveleff, para dos amistosos. Díaz no participó en el primer partido pero recompensó a su entrenador al anotar después de solo 20 minutos en el segundo juego a su regreso a la acción competitiva. El partido fue el primero de Díaz para su país desde que debutó en 2013.

LO QUE DIJO DÍAZ

Le dijo a los medios del equipo: "Fue una sensación muy hermosa volver al campo, volver a marcar un gol. Es lo que más me gusta. Hay una muy buena conexión (con el resto del equipo), muy buena química, y espero que continúe así en los próximos partidos".

El entrenador Marcelo Neveleff dijo a The Athletic: "Le dije antes (del partido) que estaba rezando para que marcara un gol, y me dio un gran abrazo. Y luego, después del partido, me dio otro gran abrazo. Todos estábamos apoyándolo, y él lo sabía, incluso sin palabras. Mostró gratitud a todos nosotros, al cuerpo técnico y a los jugadores. Todos estábamos realmente felices por él".

CUÉNTAME MÁS

Neveleff también confía en que Díaz será fichado por un nuevo club pronto. Añadió: "No creo que esté sin equipo por mucho tiempo, pero si eso ocurre, voy a empezar a molestarlo. Sé que está en medio de la temporada (para muchas ligas), pero con suerte, llegará a algún lugar. Si no, se quedará entrenando, y veré cómo puedo ayudarlo. Tal vez podamos traerlo y que entrene con un grupo de jugadores aquí, pero creo en su calidad. La próxima ventana internacional es dentro de unos meses. No creo que pierda su calidad de hoy a junio, así que mi plan es tenerlo a toda costa."

Mientras tanto, Díaz continuará enfocándose en su carrera internacional. La República Dominicana espera calificar para la Copa del Mundo por primera vez y también participará este verano en la Copa Oro.