Tras polémica con Laura Bonnelly, Juan Carlos Simó pide perdón a Marola Guerrero

Varias semanas después que circulaba las fotografías besándose con Laura Bonnelly, el coach fitness Juan Carlos Simó pidió perdón públicamente a su pareja y madre de su hija, la comunicadora Marola Guerrero.

“Quiero aprovechar este espacio para dirigirme a todas las personas que se han visto afectadas por mis acciones y en particular, a la persona a la que he herido profundamente con mi comportamiento, a la mujer que amo, la madre de mi hija; Mariel C. Guerrero”, inició diciendo Simó en un largo comunicado.

Agregó: “Reconozco que he cometido un error grave y asumo la plena responsabilidad por ello. No hay excusas para lo que hice y me duele profundamente haber traicionado y decepcionado a quienes han depositado en mi su confianza”.

Expresó que las imágenes y comentarios que han circulado en redes sociales “no reflejan el respeto y los valores que debería haber demostrado en todo momento así como la prioridad que es para mi familia y en especial, mi hija”.

JC Simó, como es conocido dijo que está consciente de que su conducta ha causado dolor, y por eso pide perdón, no solo a la persona que más ha lastimado con su desacertado proceder, sino a todas las personas que lo rodean.

“Quizás el perdón al cual aspiro no sea inmediato ni fácil, pero quiero que sepan que estoy tomando las medidas necesarias para aprender de este error, al final, todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras y situaciones como esta las ponen en evidencia”, dijo.

Este comunicado llega luego de el adelanto de una entrevista que ofreció Bonnelly a Miralba Ruiz, donde dice que el entrenador la engañó asegurándole que tenía seis meses separado de la madre de su hija.

Se recuerda que luego de que la comentarista deportiva publicara por error las fotografías besándose con Simó, Marola anunció a través de susredes sociales la cancelación de su compromiso matrimonial con el entrenador.

En el comunicado publicado en Instagram, Marola explicó que tomó la difícil decisión debido a “hechos que han quebrantado la confianza y el compromiso que ambos habíamos construido”.

Guerrero y Simó tenían una relación que salió a la luz pública el 15 de abril de 2019 y cuatro meses después anunció que estaba embarazada de él.

Mientras que en ese momento, Bonnelly emitió un comunicado diciendo: "Si bien la publicación de ciertas imágenes no fue intencional, no tengo nada que ocultar. Se trata de un vínculo entre dos personas en igualdad de circunstancias, sin afectar a terceros. Mis valores y principios siempre han guiado mi accionar, y jamás obraría en contra de ellos".