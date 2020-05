Documental Santo Domingo, significativo legado

Aunque me imagino que tenían la ilusión de hacer una radiante alfombra con una imponente recreación de la época; no pudo ser, y en carpeta quedó, pero desde mi cama con palomita en manos estuve en primera fila disfrutando de la premier por televisión del documental “Santo Domingo”. Fue una gran idea, remover sentimientos y adentrarnos por donde empezamos. Nos pusieron de frente la historia de la primera ciudad de América, desde su descubrimiento en 1492, hasta los detalles de su edificación. Un documental muy bien realizado, visto a través de investigaciones, testimonios de reconocidos historiadores. Hay que reconocer y aplaudir la inversión del Banco BHD León, al creer y apoyar este proyecto cinematográfico. A veces se hace difícil vender sueños, ideas, más si es con una línea histórica. Con el ímpetu y la entrega que le pone a las cosas José Pintor, no solo logró el objetivo, sino que dirigió este relato, además de involucrarse junto al periodista Huchi Lora al escribir el depurado guion.

Luis Molina Achécar

Cada vez que me encuentro con el presidente del Consejo de Administración del Banco BHD León, el ingeniero Molina Achécar siempre me sorprende por el amor que le tiene a nuestro país. Con entusiasmo nos comentó que “promover nuestra historia y los valores culturales que nos caracterizan como pueblo, es parte del compromiso del Banco BHD León; de ahí que decidamos incursionar en proyectos que contribuyan a perpetuar la memoria histórica del país, entender y reconocer nuestras raíces. Para nosotros, el documental Santo Domingo más que una pieza cinematográfica, es un aporte a las actuales y futuras generaciones”. Cada quien desde su trinchera puede hacer patria, mis felicitaciones.

José Pintor

Pinky no cabe en el cuerpo y razones tiene. Este documental ha sido muy bien valorado expresó que “Santo Domingo es una ciudad única, un punto de luz que se habría de convertir en referencia de todo un continente. Una ciudad merecedora del mejor de los homenajes, el de perdurar y ser, a lo largo de la historia, la primera en muchos aspectos de este lado del mundo y de convertirse en un documento audiovisual sin precedentes”.

Por nuestra cultura

El documental destaca hechos trascendentales del inicio de la ciudad de Santo Domingo y la conquista del Continente Americano, como la llegada de Cristóbal Colón, las primeras edificaciones, Santo Domingo como centro desde el que partieron los demás conquistadores del continente, y como “cuna de los derechos humanos”. En este aspecto, un m omento de especial relevancia en el documental es el discurso de Fray Antonio de Montesino.

Para los estudiantes

Realmente es un gran aporte para que los dominicanos y dominicanas conozcan más su historia, de dónde vienen. Muchas respuestas encontrarán, así como muchas interrogantes que aún se debaten entre nuestros historiadores, lo importante es siempre saber de nuestras raíces. Ojalá que puedan pasear por escuelas y colegios este documental, mucho bien les haría a los estudiantes. Cabe destacar el excelente elenco, entre ellos la actuación de Leonor Asilis representado a la Reina Isabel.

Para finalizar nuestro encuentro de hoy acudo a esta frase atribuida a Carlos Marx: “Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla” ¡Les dejo mi ternura!