Reclaman a Lidom respetar contrato Titanes del Caribe

La Liga Dominicana de Béisbol debe respetar lo acordado el año pasado con la empresa del señor Félix Cabrera, y respetarlo como primera opción para el montaje de la serie Aguilas y Licey en Nueva York, versión 2024.

Listín Diario publicó el viernes que en la Lidom existe la intención de hacerse cargo del montaje del próximo evento en Nueva York, dejando de lado a Cabrera, quien asumió el evento el noviembre del 2023.

Listín Diario ofreció los detalles de tal intención, ofrecidos por una fuente de entero crédito.

El rotativo preguntó el viernes al presidente de Lidom, Vitelio Mejía, su opinión sobre el caso, pero no hubo respuesta.

El abogado Julio Cury, que representa a Cabrera en el país, dice que la Lidom debe proceder a respetar lo acordado el año pasado, siempre y cuando no exista una oferta que supere la del señor Cabrera.

“Esto de una oferta mejor no ha sucedido, al menos no ha sido informado por Lidom, y por eso deben respetar estos derechos”, dice Cury.

A continuación el texto completo de su declaración:

“El 8 de septiembre del 2023, luego de una extensa jornada de negociaciones, la LIDOM, representada por Vitelio Mejía Ortíz, y Latin Events, LLC, de Félix Cabrera, suscribieron un contrato en virtud del cual esta última adquirió los derechos para celebrar en el Citi Field de Nueva York tres juegos de exhibición entre los Tigres del Licey y las Aguilas Cibaeñas.

De acuerdo con la cláusula décimo séptima del contrato en mención, la LIDOM le otorgó a Latin Events “la primera opción” para reeditar otra serie de tres partidos este año, excepto que un tercero presentase una oferta que no pudiese igualar.

“El mes pasado, la LIDOM le solicitó a Félix Cabera formalizar su propuesta de este año. Muy a pesar de que lo que prevé el contrato es un derecho de opción, y de que la LIDOM, como concedente de la opción, solo pudiera negarse a que Latin Events la ejerza si no igualase la propuesta que algún tercero hiciese bajo condiciones económicamente más onerosas que las que hicieron posible los juegos del pasado año, se le envió a LIDOM una oferta. Sus términos fueron muy similares a los del 2023, y ciertamente la LIDOM la rechazó.

“Ahora bien, esta es la fecha en que no le ha hecho llegar a Latin Events ninguna propuesta de tercero alguno, y ha llamado la atención de su presidente, Félix Cabrera, de que la LIDOM estaría tratando de montar los juegos por cuenta propia. De ser eso cierto, Latin Events, como beneficiaria de la opción, sería gravemente perjudicada por la concedente.

“Si bien es verdad que la opción consentida a favor de Latin Events no otorga un poder directo e inmediato sobre los juegos de este año, no es menos cierto que tiene la virtualidad de asegurarlos si se verifica la condición contractual estipulada, es decir, si no se presenta ninguna otra oferta o si Latin Events iguala la que eventualmente haga cualquier tercero.

“Lo aparecido ayer en el Listín Diario le ha dejado un mal sabor a Cabrera, pues luego de haber arriesgado en el 2023 millones de dólares en lo que nadie antes había osado hacer, superado ya el temor de que el ensayo no fue deficitario, la LIDOM pretenda marginarlo. Eso sería una palmaria violación contractual, lo que sin duda -en caso de ocurra- aparejará consecuencias”.