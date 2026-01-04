Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Venezuela

"El bienestar del querido pueblo venezolano", el clamor del papa León XIV

Pidió garantizar "la soberanía" de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro

This handout picture released on January 3, 2026 by Vatican Madia shows Pope Leo XIV attending a concert organised for the Christmas season by the Pontifical Choir of the Cappella Musicale Pontificia inside the Sistine Chapel, in Vatican City. (Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP) / XGTY / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VATICAN MEDIA" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Esta imagen, publicada el 3 de enero de 2026 por Vatican Media, muestra al Papa León XIV asistiendo a un concierto organizado con motivo de la Navidad por el Coro Pontificio de la Capilla Musical Pontificia en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.AFP

Agencia AFPCiudad del Vaticano, Santa Sede

El papa León XIV afirmó este domingo que "el bienestar del querido pueblo venezolano" debe prevalecer y pidió garantizar "la soberanía" de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en un ataque al país sudamericano.

"El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país", afirmó el pontífice estadounidense y peruano tras su oración del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.

