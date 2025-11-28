Venezuela critica a gobiernos “genuflexos” que se prestan para militarizar el Caribe

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este jueves que hay Gobiernos “genuflexos” que se prestan para militarizar el Caribe, luego del anuncio de EE.UU. de que utilizará de manera “provisional” dos aeropuertos de República Dominicana, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

“Hay Gobiernos genuflexos (...) que se prestan para el juego imperialista, para militarizar el Caribe, para hacer del Caribe un mar cerrado para sus intereses y ese mar Caribe tiene historia también de patriotismo, de sacrificio, de libertad e independencia”, señaló Padrino López en el acto de aniversario de la Aviación Militar Bolivariana (AMB).

El titular de Defensa le pidió a esos Gobiernos, sin hacer mención específica a alguno, que dejen de actuar en contra vía del sentimiento de sus pueblos que, añadió, quieren paz, desarrollo y emerger en este “nuevo mundo que está naciendo de oportunidades, de igualdad, de respeto mutuo entre las naciones”.

“Entonces, alerta Venezuela, alerta Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, apuntó.

EE.UU. utilizará de manera “provisional” dos aeropuertos de República Dominicana como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región a través de la operación ‘Lanza del Sur’, afirmaron este miércoles el presidente dominicano Luis Abinader y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, tras reunirse en el Palacio Nacional.

Los aeropuertos Internacional de las Américas y el militar de San Isidro, ambos en la provincia de Santo Domingo, destinarán áreas para el transporte de equipo y personal técnico como parte de las operaciones de Washington en el Caribe, afirmó Abinader en presencia de Hegseth, el primer secretario de Guerra estadounidense en realizar una visita oficial al país.

Abinader no ofreció mayores detalles sobre el alcance de esta colaboración, aunque dijo que se enmarca dentro de los “permisos especiales” concedidos a Estados Unidos bajo los protocolos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

La visita de Hegseth fue anunciada por el Gobierno dominicano como parte del reforzamiento de la lucha de ambos países contra el narcotráfico internacional y en momentos en que Estados Unidos ejecuta una operación de destrucción de lanchas rápidas que salen de Suramérica y que el Gobierno de Donald Trump asegura tenían como destino a Estados Unidos.

Interés en el petróleo

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha acusado a las autoridades venezolanas de buscar el “saqueo del petróleo venezolano” con el apoyo de “gobiernos subordinados a sus intereses” económicos, unas palabras que llegan en pleno aumento de la tensión entre los dos países.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez criticó que se busque el saqueo del petróleo venezolano.AGENCIAS/

Rodríguez, que ha reivindicado “plantarse frente a los bloqueos” externos, ha lamentado que ya desde los años 90 se empezaron a “tejer los intereses energéticos financieros sobre Venezuela”.

Asimismo, ha recordado que el expresidente venezolano Juan Vicente Gómez fue el “primero en entregar el petróleo del país”. “Se abren las grandes corporaciones energéticas, las llamadas siete hermanas, y les dicen que se lleven el petróleo de Venezuela. No tienen que pagar regalías, no tienen que pagar impuestos, no tienen que entregar nada; Gómez lo que les dice es: llévense las riquezas petroleras de Venezuela”, ha resaltado.

Por su parte, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, ha apuntado a que el verdadero objetivo de Estados Unidos en su supuesta lucha contra el narcotráfico es “intentar apoderarse de los recursos naturales de Venezuela”,

“Hoy día sobre la mesa, para el mundo entero, está claro que Estados Unidos lo que quiere es robarse los recursos naturales de Venezuela”, ha insistido durante su programa semanal ‘Con el Mazo Dando’.