Senado de EEUU bloquea prohibición de atletas transgénero en debate sobre ley electoral

El Senado de Estados Unidos bloqueó el sábado una enmienda que habría prohibido a los atletas transgénero competir en deportes femeninos, al rechazar una de las prioridades del presidente Donald Trump mientras presiona al Congreso para que actúe sobre una amplia ley electoral.

Los senadores celebraban una inusual sesión de fin de semana para debatir la legislación electoral, que establecería estrictos requisitos para el registro de votantes y exigiría identificaciones con foto en los centros de votación, en un esfuerzo por evitar que personas que se encuentran ilegalmente en el país emitan su voto.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto a principios de este año, pero el presidente republicano ha dicho desde entonces que quiere que se añadan prioridades adicionales a la legislación, incluida la prohibición deportiva para atletas transgénero y una prohibición de toda votación por correo.

Se espera que los demócratas terminen bloqueando la legislación más amplia, argumentando que dificultaría la votación para grandes grupos de personas. A pesar de la presión de Trump, los senadores republicanos han dicho repetidamente que no cuentan con suficiente apoyo para superar el obstruccionismo, es decir, la norma según la cual se requieren 60 de los 100 votos en el Senado para aprobar una ley, ni para encontrar otra vía alternativa. Los republicanos tienen 53 escaños.

Aun así, los republicanos llevaron la legislación —la Ley para Salvaguardar la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses, también conocida como la Ley SAVE America o simplemente Ley SAVE— ante el pleno del Senado esta semana para un debate prolongado, ya que Trump ha dicho que no firmará otros proyectos de ley hasta que aprueben la medida electoral. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, manifestó el sábado por la mañana que los republicanos "no han tomado ninguna decisión final sobre cómo concluir esto".

"Lo que tratamos de hacer es asegurarnos de tener un debate a fondo", señaló Thune, y dejar constancia de cada legislador "a favor de una posición o la otra".

El Senado rechaza prioridades de Trump

La enmienda, que fue bloqueada por una votación de 49 a 41, habría penalizado a las instituciones educativas que reciben fondos federales si permitían que personas asignadas como varones al nacer participaran "en un programa o actividad deportiva designada para mujeres o niñas".

Trump también quiere que el Congreso bloquee las cirugías de reasignación de género en algunos menores como parte del debate sobre las normas electorales. No está claro si el Senado someterá eso a votación.

Además, el mandatario ha dicho que quiere que el proyecto aprobado por la Cámara incluya una prohibición a la mayoría de los votos emitidos por correo. Trump ha criticado ese tipo de votación durante años y lo convirtió en un eje central de sus esfuerzos por revertir su derrota ante el demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Una prohibición de las boletas por correo probablemente enfrentaría una fuerte oposición de los legisladores.

Los republicanos se centran en la identificación de votantes

Thune dijo que el Senado pronto someterá a votación una enmienda que obligaría a todos los estados a exigir una identificación con fotografía en los centros de votación. Los demócratas bloquearon un proyecto similar en el pleno la semana pasada, pero los republicanos dicen que quieren dejar constancia de la postura de los demócratas sobre ese tema con una votación nominal.

"No hay buenas excusas" para no exigir identificación con fotografía, dijo el senador republicano John Husted, ex secretario de estado en Ohio. "Esto funciona. Se está implementando en todo el país".

El voto ilegal por parte de no ciudadanos es raro. Aun así, en una encuesta del Pew Research Center en agosto de 2025 se encontró que alrededor de 8 de cada 10 adultos en Estados Unidos dijeron estar a favor de exigir que todos los votantes muestren una identificación con fotografía emitida por el gobierno para votar.

Treinta y seis estados exigen algún tipo de identificación en los centros de votación, según la National Conference of State Legislatures, y 23 de ellos requieren una identificación con fotografía. La Ley SAVE America exigiría presentar una identificación con fotografía y podría anular muchas formas de identificación permitidas en estados de todo el país, como las licencias de pesca y caza o las identificaciones universitarias. También exigiría que las personas que voten por correo incluyan una fotocopia de su identificación con su boleta.

Los demócratas dicen apoyar algunas leyes de identificación de votantes, pero argumentan que los requisitos de identificación propuestos en el proyecto, junto con los estrictos nuevos requisitos para el registro de votantes, impedirían que muchas personas voten. El proyecto también permitiría que el Departamento de Seguridad Nacional revise los padrones electorales estatales, lo que, según los demócratas, podría llevar a que se elimine a votantes.

Las nuevas reglas serían "una pesadilla burocrática", dijo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, legislador demócrata por Nueva York.

"Quieren acabar con el voto por correo, acabar con el registro en línea, acabar con el registro en campus universitarios y en iglesias, e incluso acabar con el registro en el DMV, donde por supuesto hay que mostrar una identificación", dijo Schumer, refiriéndose al Departamento de Vehículos Motorizados por sus siglas en inglés.

El calendario por delante no está claro

Trump, respaldado por una entusiasta campaña en línea de sus seguidores, ha convertido la legislación electoral en su principal prioridad en el Congreso. Ha dicho que es necesaria para que los republicanos ganen las elecciones de mitad de mandato, aun después de que los republicanos ganaran la Casa Blanca y el Congreso sin ella en 2024.

"NO HAY NADA QUE SEA MÁS IMPORTANTE PARA ESTADOS UNIDOS", publicó Trump el viernes en redes sociales.

Ha presionado a Thune para que elimine el obstruccionismo, pero el legislador se ha mantenido firme al decir que no hay suficiente apoyo republicano para hacerlo. Se espera que eventualmente ponga fin al debate en el pleno y convoque una votación para avanzar con la legislación, y entonces los demócratas bloquearían el proyecto.

Pero no se sabe cuándo ocurrirá eso, o si Trump quedará lo suficientemente satisfecho con días o semanas de debate como para levantar su prometido bloqueo a otra legislación.

Thune solo dijo el sábado que "en algún momento, esa es una posibilidad" de que los republicanos inicien el proceso para poner fin al debate. Está previsto que el Senado se vaya de la ciudad al final de la próxima semana para un receso de primavera que durará dos semanas.

Los senadores republicanos han respaldado en gran medida los esfuerzos de Thune. Pero señalan que el punto final es incierto, por ahora.

"No sé" cuándo terminará, dijo el senador republicano de Luisiana John Kennedy. "No creo que nadie lo sepa."