Cierran perímetro de la Casa Blanca después que una furgoneta forzara barreras de seguridad

Una furgoneta se estrelló a primera hora del miércoles contra una barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca, lo que obligó a cerrar la zona en el centro de Washington en plena hora pico, informó la policía.

La policía no dio de inmediato detalles sobre el conductor del vehículo, que chocó contra una reja en la plaza Lafayette, al norte de la Casa Blanca.

Washington se encuentra bajo medidas de seguridad reforzadas en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.