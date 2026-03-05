Donald Trump recibe a Alex Rodríguez en la Casa Blanca

El exjugador de Granes Ligas, Alex Rodríguez se reunió este jueves con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

La visita de la estrella del béisbol a la sede presidencial de Estados Unidos fue dada a conocer por la asesora de comunicaciones de Trump, Margo Martin, quien publicó una foto de ambos en sus redes sociales.

De momento, no se ha informado la razón del encuentro en la Casa Blanca. Sin embargo, en un audiovisual difundido en redes sociales, se observa al también empresario, conversar con la secretaria de Justicia, Pam Bondi; y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.