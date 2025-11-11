Los dominicanos son el tercer grupo más detenido en Colombia por irregularidades migratorias

En Colombia, la Unidad Administrativa Especial Migración, ha reportado 2,674 ciudadanos extranjeros inadmitidos entre enero y septiembre de 2025, durante este tiempo se expulsaron 227 por exceder su periodo migratorio.

Entre los inadmitidos, los dominicanos son el tercer grupo que notificaron activamente en Angel Watch, utilizados como herramienta de identificación y monitoreo de personas con reincidencia en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. En una iniciativa del Gobierno de construir un entorno seguro y protector para la infancia y adolescencia.

Con relación a estas acciones, recientemente resultaron rechazados en Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, 5 ciudadanos estadounidenses por no cumplir los requisitos migratorios colombianos correspondientes, porque tanto su ingreso como su permanencia eran un gran peligro para el país, en la seguridad, convivencia y protección de los delitos sexuales. Cumplieron su medida ese mismo día.

En lo que va de 2025, los países con mayor número han sido, 616 casos de Venezuela, 346 de Estados Unidos y República Dominicana con 266, se suman a la lista Cuba con 154, México con 127, China con 119, Ecuador con 111, Perú con 87, India con 47 y Haití con 43, completan la listas 788 casos de otros países.

En lo que va de año, las causas de inadmisión han sido varias, se destaca la falta de documentación requerida para el ingreso a territorio colombiano, 786 casos, no presentar visa exigida, 498, proporcionar información falsa a las autoridades colombiana, 322, la falta de boleto de salida, 164.

Incluyendo otros casos por amenazas, agresiones o faltas de respeto a funcionarios y demás entidades, 82, por documentación falsa, 36, poseer información de organismos de seguridad o inteligencia, 76 y 334 de otra.

República Dominicana con 41 casos, es el segundo lugar con más expulsiones luego de Venezuela con 125, les siguen Ecuador con 12, Bolivia con 7, Estados Unidos con 7, Irán con 4, México con 4, España con 3 y otros 24 casos de distintas nacionalidades.

Para abarcar tanto territorio como sea posible se impusieron medida en distintas áreas del país como Bogotá, Cali, Cartagena, Ipiales, Cúcuta, Norte de Santander, Arauca, La Guajira, entre otras más.

“Migración Colombia reitera su compromiso con la seguridad del país, y la protección de la niñez. Las inadmisiones de estos 46 ofensores sexuales son resultado de una cooperación internacional efectiva y de una labor rigurosa de nuestros oficiales”, afirmó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

Las autoridades colombianas hacen un llamado de atención a las personas que viajen al país, para que se informen debidamente sobre los documentos correspondientes para que gocen de un ingreso al país sin dificultad.