Aumentan las hostilidades por operación de EE.UU. en Ormuz

Estados Unidos aseguró el lunes haber destruido varias embarcaciones iraníes y Emiratos Árabes Unidos denunció ataques de Teherán contra su territorio en la mayor escalada de hostilidades desde el inicio de una tregua en la guerra en Oriente Medio.

Con las negociaciones entre ambos paralizadas, Estados Unidos e Irán mantienen un pulso por el control del estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de hidrocarburos.

La república islámica mantiene un bloqueo casi total de ese paso desde los ataques israeloestadounidenses del 28 de febrero que desencadenaron la guerra. Estados Unidos responde desde hace semanas con un bloqueo naval de sus puertos.

Por orden del presidente Donald Trump, el ejército estadounidense inició este lunes una operación para ayudar a los buques de países neutrales bloqueados y aseguró que varios de sus destructores ingresaron en el Golfo.

Dos buques mercantes con bandera estadounidense "han atravesado con éxito el estrecho de Ormuz y continúan su travesía", señaló el mando central del ejército para Oriente Medio, el Centcom.

Las autoridades en Irán negaron que ningún buque comercial hubiera cruzado ese paso y aseguraron haber respondido con "fuego" al acercamiento de los destructores estadounidenses al estrecho.

La televisión iraní dijo que "la Marina realizó un disparo de advertencia lanzando misiles de crucero, cohetes y drones de combate alrededor de los buques enemigos agresores".

Trump minimizó los ataques iraníes en Ormuz. Según dijo, fueron "algunos disparos" que solo causaron daños en un buque surcoreano en la zona.

También aseguró que sus fuerzas habían "destruido" siete pequeñas embarcaciones militares iraníes. Un almirante estadounidense había dicho antes que fueron seis. Irán también negó esas afirmaciones.

En la víspera, el mandatario estadounidense había anunciado una operación marítima en Ormuz para escoltar a barcos de países neutrales que están bloqueados en el Golfo.

Según él, la iniciativa, bautizada como "Proyecto Libertad", busca asistir a las tripulaciones atrapadas, que podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.

- "Escalada peligrosa" -

El cruce de hostilidades volvió a disparar los precios del petróleo, en niveles muy altos por el cierre de este estrecho por donde antes circulaba una quinta parte del comercio de hidrocarburos.

El barril de Brent, referencia internacional, subió más de un 5% y se movía alrededor de los 115 dólares, aunque todavía lejos del nivel de 126 dólares de la semana pasada, un máximo desde 2022.

El control de este paso marítimo y el programa nuclear iraní han sido los principales puntos de discordia entre ambos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril.

Su vigencia está ahora en riesgo por las renovadas hostilidades entre ambas partes y los ataques que volvieron a golpear a países de la región como Omán o Emiratos Árabes Unidos.

En Omán, país que había ejercido anteriormente de mediador entre Teherán y Washington, un ataque contra un edificio residencial dejó dos heridos, dijeron los medios estatales.

Y en Emiratos Árabes Unidos, el Ministerio de Defensa denunció que una nueva oleada de proyectiles iraníes contra el país, el primero desde el inicio de la tregua.

Esta cartera afirmó haber detectado el lanzamiento de cuatro misiles de crucero, tres interceptados y uno caído al mar.

Las autoridades emiratíes reportaron un incendio en una instalación petrolera en Fujaira tras un ataque con dron que hirió a tres personas.

"Estos ataques representan una escalada peligrosa" y el país "se reserva plenamente el derecho legítimo de responder", reaccionó el ministerio emiratí de Relaciones Exteriores.

Un alto cargo militar iraní, citado por la televisión estatal, afirmó que no estaba en sus planes atacar a Emiratos y lo atribuyó al "aventurerismo del ejército estadounidense por crear un paso para que los barcos atravesaran ilegalmente" Ormuz.

Además de estos ataques, Emiratos también denunció lanzamientos de drones contra un barco de su petrolera estatal Adnoc y Corea del Sur reportó un incendio en un buque tras "una explosión" que no causó víctimas.

- "Conversaciones muy positivas" -

La guerra ha causado además miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde Israel prosigue con sus ataques al movimiento proiraní Hezbolá pese a una tregua también en ese frente.

Desde el inicio del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, ambos países solo celebraron una ronda de conversaciones el 11 de abril en Islamabad, que concluyó sin acuerdo.

Irán transmitió la semana pasada una nueva propuesta de paz a Washington. Según la agencia oficial Tasnim, el plan de 14 puntos plantea terminar el conflicto en todos sus frentes y establece condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Sin hacer una mención directa a este plan, Trump dijo que sus "representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con Irán". "Estas conversaciones podrían dar lugar a algo muy positivo para todos", aseguró.

Previamente, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, explicó que habían recibido una respuesta a esta propuesta e instó a Washington a abandonar sus "exigencias excesivas".