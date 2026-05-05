Mario Redondo al salir de prisión dice que tendrá el “compromiso de reparar el daño causado”

Mario José Redondo Llenas dijo al salir de prisión por provocar la muerte de su primo, el niño José Llenas Aybar en 1996, dijo que con su comportamiento tendrá "el compromiso de reparar el daño causado".

Pasadas las 7:00 de la mañana, el hombre que entró a prisión con 19 años años y sale con 49, leyó un manifiesto durante cinco minutos en el que expresó llevar una vida desde el "arrepentimiento, respeto y vocación de servicio".

"Hoy nuevamente pido perdón a mi familia, víctimas directas, y a la sociedad afectada por mi comportamiento”, dijo a las afueras de Najayo Hombres rodeado de periodistas.

Manifestó que no es la mejor persona para dar un consejo, pero dijo que “nunca es tarde para actuar mejor”.

“Enderezar no siempre cuenta con el aplauso y el apoyo, sino muchas veces con lo que cuenta es con más dudas, con más críticas, creo que ese es un problema que está. No importa lo lejos que tú caminaste, no importa el mal que se haya hecho…, hay que tener el valor y el coraje de echar para atrás y empezar a caminar…”, sostuvo.