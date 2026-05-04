Atrapadas 12 personas tras explosión en mina de carbón en Colombia

Doce personas quedaron atrapadas tras la explosión de una mina legal de carbón este lunes en el centro de Colombia "aparentemente por acumulación de gases", informó el gobernador regional.

Los accidentes mineros en Colombia son recurrentes y con frecuencia mortales, especialmente en canteras de carbón y en minas ilegales o artesanales.

El incidente del lunes ocurrió en Sutatausa, un municipio a unos 74 kilómetros al norte de Bogotá.

En el balance más reciente, una fuente de la gobernación dijo a la AFP que de los 15 mineros atrapados inicialmente, tres fueron evacuados.

Entre los que lograron salir, dos "están fuera de peligro" y uno está siendo atendido en un centro médico, añadió la fuente.

Más temprano, Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, había dado un saldo en X de "14 mineros atrapados".

El gobernador agregó que rescatistas se dirigieron al lugar y compartieron imágenes de ambulancias en la entrada de la mina.

Rey también indicó que los mineros están a unos 600 metros de profundidad.

Las autoridades evalúan el nivel de concentración de gases para poder hacer las labores de rescate, agregó la responsable de la gobernación.

Los accidentes mineros en Colombia suelen ocurrir por mala ventilación en los socavones. En la zona donde ocurrió este accidente también operan minas ilegales que incumplen condiciones de seguridad.