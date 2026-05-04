Cibao FC clasifica a la Copa del Caribe Concacaf 2026

El fútbol dominicano volverá a tener presencia en la élite regional con la confirmación de Cibao FC como uno de los clubes clasificados a la Copa del Caribe Concacaf 2026, torneo que servirá como clasificatorio a la Copa de Campeones Concacaf 2027.

Concacaf anunció los procedimientos del sorteo oficial de la competencia, el cual se celebrará el martes 26 de mayo en Miami, Estados Unidos, y definirá los grupos y el camino de los equipos hacia la final del certamen. Hasta el momento, el conjunto santiaguero es uno de los tres clubes que ya tienen asegurada su participación, junto a Club Sando FC y Defence Force FC, ambos de Trinidad y Tobago.

El torneo contará con 10 equipos distribuidos en dos grupos de cinco clubes cada uno. Durante la fase de grupos, cada equipo disputará cuatro partidos -dos como local y dos como visitante- entre agosto y septiembre de 2026. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales, que se jugarán en formato de ida y vuelta en octubre, mientras que la final y el partido por el tercer lugar están programados para diciembre.

La participación de Cibao FC reafirma su condición como uno de los clubes más sólidos del fútbol dominicano, consolidando su presencia en competiciones internacionales tras sus recientes actuaciones en la Liga Dominicana de Fútbol. Además, el equipo buscará trascender en el torneo con la mira puesta en alcanzar uno de los tres boletos disponibles a la Copa de Campeones Concacaf 2027.

El campeón de la Copa del Caribe Concacaf obtendrá un pase directo a los octavos de final del máximo torneo de clubes de la región, mientras que el subcampeón y el tercer lugar también asegurarán su clasificación. En la edición más reciente, el club jamaiquino Mount Pleasant FA se coronó campeón tras superar a Universidad O&M FC en una final que evidenció el crecimiento competitivo del fútbol caribeño.

Con su participación confirmada, Cibao FC se prepara para asumir un nuevo reto internacional, representando al país en una competencia que continúa elevando el nivel y la visibilidad del balompié en la región.