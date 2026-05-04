Policía Nacional apoyará basket Sub-20, evento que organiza Miderec con 150 clubes Gran SD

El director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, dispuso la integración y apoyo de la institución al torneo de baloncesto Sub-20, organizado por el Ministerio de Deportes, en el que participarán 150 clubes de 185 barrios del Gran Santo Domingo y que será inaugurado a las 5:00 de la tarde en el polideportivo Tony Barreiro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Como parte de las acciones de coordinación, los generales Eddy Pérez Peralta, director regional Santo Domingo Oeste, y Jacobo Mateo Moquete, director de Deportes de la Policía Nacional, sostuvieron un encuentro en Los Alcarrizos con dirigentes deportivos representantes de los clubes que participarán en el torneo en esa demarcación.

El general Mateo Moquete explicó que es interés del mayor general Cruz Cruz que los líderes clubistas conozcan y mantengan una relación cercana con los agentes policiales de sus respectivos sectores, como parte del fortalecimiento del vínculo entre la Policía Nacional y las comunidades.

En ese sentido, informó que se estarán realizando reuniones similares con los directores regionales de Santo Domingo Norte, en Villa Mella; Santo Domingo Oriental, en Invivienda; y el Distrito Nacional, con el objetivo de garantizar una efectiva articulación en cada territorio.

Agregó que, tanto el coronel Diego Pesqueira como él, tienen instrucciones precisas del director general de la institución de coordinar con el profesor Fernando Teruel, presidente del Comité Organizador, para asegurar que el torneo cuente con el respaldo necesario en materia de seguridad y logística.

De su lado, William Cabral, presidente de la Asociación de Baloncesto de la provincia Santo Domingo, valoró el respaldo de la Policía Nacional y destacó el alcance del evento.

“Habrá baloncesto simultáneamente en todo el Gran Santo Domingo, por lo que agradecemos el apoyo del mayor general Cruz Cruz a esta iniciativa tan positiva del ministro de Deportes, Kelvin Cruz”, expresó.

En la reunión también participaron Edward Caraballo, representante del Ministerio de Deportes en Los Alcarrizos; Agustín Matos, secretario general de la Asociación de Baloncesto de la provincia; Manuel Gómez Méndez, del Club Nuevo Horizontes, entre otros dirigentes deportivos de la zona.