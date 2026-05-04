El Licey muda el bulpen detrás de los jardines

El gobierno del presidente Luis Abinader tiene en vigencia una llamada Comisión Consultiva para la construcción de un nuevo parque de béisbol, donde existe el viejo Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Dicha Comisión, que preside el abogado Jorge Subero Isa, ya emitió su determinación tras casi un año de recibir propuestas: el Qusiqueya debe ser demolido y allí debe ser levantado un estadio capaz de albergar unos 20 mil fanáticos, con toda la modernidad posible para beneficio de los usuarios.

Pero, la propuesta de un nuevo estadio y la logística general está en “veremos”, pues no se ha puesto fecha de ejecución.

Mientras tanto, los Tigres del Licey, que ocupan el lado izquierdo del parque, adelanta pasos revolucionarios y en forma unilateral, construye nuevos espacios y muda su bulpen detrás de los jardines, toda una novedad.

Miguel Guerra converso con Listín Diario de manera amplia sobre el proyecto que espera materializar el Licey.JORGE MARTINEZ

Miguel Guerra, presidente de los azules, visitó Listín Diario para hacer el anuncio dando detalles sobre los motivos y costos de los espacios.

Se trata de añadir 200 asientos, donde estaba el bulpen , los cuales serán acorchados con categoría VIP.

“La idea es que esa área de asientos sea comprada por alguna corporación para beneficio de sus clientes, pero con la salvedad de que tanto el restaurant como el bar estarán abiertos a todo público, incluyendo la ampliación o bleachers, los palcos y las preferencias. Es decir, los fanáticos de palcos o las gradas tradicionales podrán cruzar sin problema a disfrutar el lugar, que tendrá mesas y asientos para unas 100 personas, más otros lugares de ver el juego de pies”, dice Guerra.

Las mesas estarán detrás de los asientos, lo que implica que no habrá necesidad de ir a un espacio interior, como ocurre con los palcos y las gradas centrales.

El bulpen ha sido ubicado en la zona de left center, tendrá puerta de ingreso hacia el terreno, y frente en plástico transparente, para que los pitches puedan ver todo, como ocurre en MLB.

EL COSTO

¿Qué dice el señor Guerra del costo del proyecto? Cuesta cerca de US$350 mil dólares, un poco más de 20 millones de pesos, dinero que sale de las finanzas del propio Licey. “ES correcto, Licey pone el dinero, de sus propios fondos y algún financiamiento, pero esperamos tener un retorno en un par de años a más tardar”, dice el ejecutivo azul.

Aclara, además, que la iniciativa fue presentada y aprobada por el Patronato que administra el Estadio Quisqueya, y que actualmente está en manos del Licey. En este patronato están Licey y Escogido, mas representantes de Lidom, el Comisionado de Beisbol y el Ministerio de Deportes, entre otros organismos.

Guerra añade que propusieron al Escogido hacer lo mismo en su área, “pero todavía no han respondido. Ellos estudian el caso y ojalá se incorporen a la idea. Será de beneficio para todos”.-

Preguntado sobre si esto no choca con la intención de la Comisión consultiva, Guerra opina que no hay tiempo específico todavía, que eso pudiera tomarse 5, 6, o 7 años, y no hay precisión de ejecución. “Nos corremos el riesgo, pues para cuando eso suceda ya la inversión estará recuperada. Es para beneficiar al fanático”.

Cree, además, que un nuevo estadio tendría una inversión estimada entre 40 a 50 millones de dólares.

Los trabajos del nuevo espacio están en marcha y todo quedará listo dentro de dos meses.