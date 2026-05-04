Movimiento antiminero de San Juan agradece decisión de Abinader; esperan lo oficialice con decreto

El Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, que lideró la convocatoria a la marcha antiminera en San Juan, agradeció la decisión del presidente Luis Abinader de "detener de manera inmediata" “cualquier actividad” relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia.

Rubén Moreta, quien funge como vocero del grupo, manifestó que ahora esperan que el mandatario oficialice esa decisión a través de un decreto presidencial.

"Solo que esperar que él lo oficialice a través de un decreto presidencial, a los fines de que no solamente el proyecto Romero, sino que todo proceso extractivo en toda la Cordillera Central se elimine, a los fines de dar tranquilidad al país, porque la Cordillera Central es la madre de todas las aguas", manifestó Moreta.

El mismo expresó que esta orden presidencial es una "victoria" tanto para San Juan como para todo el pueblo dominicano.

"Esto es una victoria del pueblo, el pueblo habló y que bueno que él Presidente de la República escuchó el clamor popular de que San Juan quiere seguir siendo valle productor de alimentos y no un distrito minero', apuntó Moreta.

La decisión del mandatario se realizó un día después de que cientos de personas marcharan en rechazo proyecto minero en San Juan.

El movimiento calificó la jornada de "exitosa" y Moreta hizo énfasis en el acontecimiento: "nunca antes en la historia social de San Juan de la Maguana se había producido una manifestación de este calibre".

Decisión

Abinader indicó que la decisión se sostiene conforme a lo establecido la ley 64-00 de medioambiente y sus reglamentos, en donde se señala que, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo.