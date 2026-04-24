Psicólogos priorizan terapias para el insomnio ante el uso de medicamentos para dormir

El Consejo General de la Psicología ha presentado la Guía práctica de Terapia Cognitivo-Conductual para el insomnio crónico, un documento que sitúa la intervención psicológica como tratamiento de primera línea para este trastorno, frente al uso prolongado de fármacos para dormir.

Los expertos han recordado que el insomnio es uno de los trastornos del sueño más frecuentes en la población y puede tener un impacto significativo en la salud física, el bienestar psicológico y el funcionamiento diario; en España, afecta al 14% de la población adulta, y al 30% de la población infantil de entre los 6 meses y los 5 años.

La guía, impulsada por la Alianza por el Sueño y elaborada por un equipo multidisciplinar de expertos de la Psicología, Medicina del Sueño, Psiquiatría y Atención Primaria, propone un cambio en el abordaje del insomnio, destaca la terapia cognitivo-conductual para el insomnio (TCC-I), una herramienta que señalan "eficaz para actuar sobre los factores que mantienen el problema, más allá del alivio sintomático".

"Se trata de una intervención estructurada, breve y basada en la evidencia, que ha demostrado ser eficaz y segura, mejorando la calidad del sueño y reduciendo la necesidad de recurrir a tratamientos farmacológicos a largo plazo", señalaba, durante la presentación, Adolfo Alcoba, psicólogo clínico, miembro de la Alianza por el Sueño y coautor de la guía.

La guía describe la TCC-I como una intervención estructurada que suele aplicarse entre cuatro y ocho sesiones y que requiere la participación activa del paciente. El tratamiento combina estrategias conductuales, cognitivas y psicoeducativas que se adaptan a cada caso tras una evaluación clínica inicial.

Durante esta evaluación se analizan aspectos como el patrón actual de sueño, los factores que han podido desencadenar el problema, las conductas relacionadas con el descanso o las creencias y preocupaciones asociadas al hecho de dormir.

"Una herramienta clave en este proceso es el diario de sueño, que permite registrar variables como la latencia para conciliar el sueño, los despertares nocturnos o el tiempo total de descanso y facilita el seguimiento del tratamiento", destacan.

LA IMPORTANCIA DE INCORPORAR AL PSICÓLOGO GENERAL SANITARIO

El documento también señala que la TCC-I puede aplicarse en distintos formatos - individual o grupal, presencial u online- y mediante intervenciones digitales con diferentes niveles de apoyo profesional.

En sistemas sanitarios con elevada demanda asistencial, la guía destaca la utilidad de los modelos de atención escalonada, que permiten iniciar la intervención con estrategias de menor intensidad y progresar hacia modalidades más complejas según la evolución del paciente.

Este enfoque "resulta especialmente relevante" en ámbitos como la Atención Primaria, donde esta problemática podría atenderse por la figura del psicólogo general sanitario en colaboración con otros profesionales del sistema sanitario.

Porque, y para que este modelo pueda aplicarse de forma eficaz, subraya Alcoba, "resulta clave el papel del psicólogo general sanitario en Atención Primaria, así como la formación en medicina conductual del sueño, lo que permite integrar este enfoque de manera práctica y ajustada a la realidad asistencial, sin complicar innecesariamente el proceso".

En el sistema sanitario español, la puerta de entrada es la Atención Primaria, donde el médico de familia realiza una primera valoración del paciente.

"A partir de ahí, y en función de la necesidad detectada, se puede derivar a psicólogos generales sanitarios de Atención Primaria y a profesionales de enfermería, quienes pueden llevar a cabo la intervención escalonada y el seguimiento correspondiente", sentencian los expertos.