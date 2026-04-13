¿Cómo identificar y ayudar a alguien en una crisis de salud mental?

Los expertos desearían que más personas detectaran las señales antes: sentirse abrumado, no sentirse "como uno mismo", cambios en el sueño, el comportamiento y el estado de ánimo.

Estados Unidos tiene un problema de salud mental, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Cada vez más jóvenes, especialmente chicas, reportan problemas de salud mental. Y si bien la tasa nacional de suicidios disminuyó ligeramente en 2024, lo hizo partiendo de uno de sus niveles más altos jamás registrados .

Las crisis de salud mental pueden surgir de forma repentina o desarrollarse gradualmente hasta alcanzar un punto crítico. Pueden desencadenarse por una pérdida repentina o un evento traumático, una conmoción personal o social, problemas de salud preexistentes o cualquier combinación de factores.

Sea cual sea la causa, los expertos dicen que lo mejor es iniciar una conversación lo antes posible y conectar con una red de apoyo más amplia.

Reconocer los signos de una crisis

Los profesionales de la salud mental afirman que lo que constituye una crisis varía de persona a persona. Sin embargo, existen algunas señales clave que podrían indicar que alguien está pasando por un mal momento, y estas pueden ser sutiles al principio.

“Mi crisis puede que no sea la tuya, pero lo que sí sabemos es que, independientemente de cómo definan las personas la crisis, hay un cambio en cómo se sienten, un cambio en cómo se comportan”, dijo la Dra. Theresa Miskimen Rivera, presidenta de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.

Según Miskimen Rivera, las crisis pueden comenzar cuando alguien siente depresión o ansiedad, pero no logra identificar la causa.

Otros síntomas pueden incluir:

— Ya no disfrutan ni participan en cosas que antes les gustaban.

— Menos interacción social.

— Irregularidades en el sueño.

— Disminución de la higiene.

— Aumento del consumo de alcohol o drogas.

— Cambios de humor extremos.

— Hablar de ser una carga para los demás.

— Sentirse desesperanzado, querer morir o suicidarse, no tener ninguna razón para vivir.

Si observas estos cambios, es momento de hablar del tema, según los expertos.

Prepárate para la conversación

Los expertos en intervención en crisis recomiendan tomarse un momento para investigar y prepararse antes de entablar una conversación con alguien que está en crisis.

Encontrará consejos y recursos en los sitios web de organizaciones como la Alianza Nacional para la Enfermedad Mental (NAMI), The Trevor Project, la Asociación Americana de Psicología (APA) y el 988, la línea directa de crisis de salud mental de EE. UU. También puede llamar, enviar un mensaje de texto o chatear con el 988 para obtener orientación sobre cómo iniciar una conversación.

“Recibimos más de 10 millones de llamadas, chats y mensajes de texto al año, y muchos de ellos son personas que simplemente buscan recursos para alguien de su entorno que está pasando por dificultades”, dijo Tia Dole, quien supervisa la línea de ayuda.

Cómo tener la conversación

Alex Boyd, director de intervención en crisis de The Trevor Project, que gestiona una línea telefónica de prevención del suicidio para jóvenes LGBTQ+ , divide la conversación inicial en cuatro partes:

—Empieza con una pregunta abierta que reconozca el cambio de comportamiento. Por ejemplo: «He notado que no has venido últimamente al espacio que compartimos. Quería saber cómo estás. ¿Qué ocurre?».

—Expresa tu cariño y preocupación por la persona.

—Pregúntales cómo se manifiesta la crisis en su caso. “¿Qué te ha estado sucediendo que te ha llevado a (mencionar el cambio de comportamiento)? ¿Qué ha cambiado para ti? ¿Qué te preocupa?”

—Reconozca que está pasando por un momento difícil y pregunte directamente: ¿Tiene pensamientos suicidas o de autolesión? En este punto, también debería considerar otras formas de apoyo y recursos para la persona. Su función es brindarle apoyo, no tratarla. Pregúntele: ¿Qué le ayudaría en este momento?

Habla abiertamente sobre el suicidio

Según los expertos, es un mito común que preguntar a alguien si está pensando en suicidarse pueda hacer que se le ocurra esa idea.

Puede parecer incómodo o aterrador, pero es muy importante preguntar directamente a las personas si tienen planes de hacerse daño o suicidarse y si tienen intención de llevarlos a cabo.

Si tienen un plan, Boyd recomienda decir algo como: "¿Qué te llevaría a dar ese paso? Porque suena aterrador. No quiero que eso suceda. ¿Qué te motivaría a actuar según el plan?".

Si alguien corre peligro inminente de hacerse daño a sí mismo o a otros, busque ayuda profesional de inmediato. Lo ideal es hacerlo en colaboración con la persona en crisis, con el objetivo de empoderarla y fortalecer su confianza para que pida ayuda, explicó Boyd.

Llamar al 988 o a otra línea de ayuda puede ponerle en contacto con los equipos de intervención en crisis disponibles u otros recursos especializados.

Según los expertos, llamar al 911 o acudir a una sala de urgencias son opciones viables, aunque no todo el personal de los servicios médicos de emergencia ni los operadores están capacitados en intervención en salud mental.

Iniciar la conversación es solo el comienzo

Los expertos afirman que las crisis de salud mental son complejas y que es fundamental comprender los estigmas culturales y otras barreras que pueden dificultar el inicio de una conversación al respecto.

Según Dole, para algunos, usar directamente términos diagnósticos como "depresión" y "ansiedad" puede provocar que la persona se cierre en banda. Otros, en cambio, podrían no decir nada la primera vez que se intenta entablar una conversación, pero regresar días o semanas después para hablar.

Dole recomienda usar “actividades paralelas” para aliviar la presión de la conversación. Crear un espacio para hablar sobre salud mental mientras se da un paseo o durante un viaje en coche puede permitir que la persona se abra sin forzar el contacto visual ni la formalidad, explicó.

Es importante validar y normalizar la experiencia de la persona sin minimizarla, según los expertos. No descartes nada como si fuera solo una fase. Compartir tu propia experiencia puede ser útil hasta cierto punto, pero asegúrate de que la conversación no gire únicamente en torno a ti.

La verdadera curación puede llevar años

Es posible que su ser querido también necesite apoyo mientras afronta años de cuidados y las complejidades del sistema de salud mental. Sus opciones pueden verse limitadas según si cuenta con seguro médico, su lugar de residencia o su identidad. Quizás deba consultar con varios terapeutas antes de encontrar el más adecuado.

“Obtener ayuda —la ayuda clínica tradicional— es realmente difícil”, dijo Dole. “Se necesita perseverancia para encontrar un profesional clínico”.

Animó a la gente a considerar también la posibilidad de recurrir a otros recursos no médicos, como organizaciones religiosas, centros comunitarios y escuelas.

Ante todo, no permitas que la noticia de que un ser querido está pasando por dificultades empañe la imagen que tienes de él.

“Tener tendencias suicidas o sufrir una crisis de salud mental no disminuye la esencia de esa persona como ser querido”, dijo Dole. “Sigue siendo la misma persona”.