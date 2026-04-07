Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- China y Rusia vetan en la resolución de la ONU sobre Ormuz

Rusia y China hicieron uso de su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para echar por tierra una propuesta de resolución para exigir el desbloqueo del estrecho de Ormuz y promover la escolta de buques.

- Al menos tres civiles muertos en un ataque en el sur de Irak

Un ataque en la provincia sureña de Basora, en Irak, dejó al menos tres civiles muertos, informó a la AFP un miembro del consejo provincial y un responsable de seguridad.

- La Casa Blanca desmiente evaluar el uso de armas nucleares en Irán

La Casa Blanca se comprometió este martes a contemplar la utilización de armas nucleares contra Irán, después de que el vicepresidente JD Vance afirmara que Estados Unidos tiene "herramientas" en su haber, que no ha decidido usar.

- Israel promete "intensificar los daños infligidos al régimen" en Irán

El ejército israelí va a aumentar la presión sobre Irán e "intensificar los daños infligidos al régimen", declaró su jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir.

- Más de 1.500 muertos en Líbano en ataques israelíes

Los bombardeos israelíes en Líbano han matado a 1.530 personas desde el inicio de la guerra entre el movimiento Hezbolá, apoyado por Irán, e Israel el 2 de marzo, informó el Ministerio de Salud libanés.

- Vance prevé "muchas negociaciones"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que habrá intensas negociaciones en las próximas horas antes de que expire el ultimátum de Donald Trump a Irán, donde Washington, dijo, "ha cumplido en buena medida con sus objetivos militares".

"Ellos deben saber que tenemos herramientas en nuestro haber, que de momento no hemos decidido usar", afirmó Vance, de visita en Budapest.

- Trump advierte que "una civilización entera morirá"

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que "una civilización entera morirá" en Irán si este martes el régimen no acata su ultimátum.

"Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió Trump en su plataforma Truth Social horas antes de que a las 00H00 GMT expire su ultimátum para que Teherán acepte reabrir el estrecho de Ormuz.

No dio detalles, pero ya había dicho que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán.

- Ataques a la isla iraní de Jarg

Varias explosiones han sacudido la isla de Jarg, en el Golfo, un punto neurálgico de la industria petrolera iraní, informó la agencia de noticias iraní Mehr.

Según el sitio web de noticias estadounidense Axios, el ejército estadounidense llevó a cabo allí "ataques contra objetivos militares".

- Advertencia de Catar

Catar advirtió que la situación podría descontrolarse. "Estamos muy cerca de ese punto", afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed al Ansari.

- Irán amenaza con privar a Estados Unidos y sus aliados de petróleo

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, amenazaron con llevar a cabo acciones contra infraestructuras que "privarán a Estados Unidos ya sus aliados del petróleo y gas de la región durante años".

"Si el ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta se extenderá más allá de la región", advirtieron.

- Tiroteo frente al consulado israelí en Estambul

Un atacante "vinculado a una organización terrorista" fue abatido y otros dos resultaron heridos en un tiroteo frente al consulado israelí en Estambul, que no alberga diplomáticos desde 2023, según el gobierno turco.

Dos policías que se encontraron de guardia frente al edificio han resultado heridos, informó.

- 18 muertos en ataques en una provincia cerca a Teherán

Ataques en una provincia del norte de Irán cercana a Teherán dejaron 18 muertos, entre ellos dos niños, y 24 heridos, informaron medios iraníes que citan a un responsable local.