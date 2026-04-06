Trump "ordena" reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el país no reabre el estrecho de Ormuz, y también anunció que el segundo aviador rescatado está "gravemente herido".

La guerra ha asestado un duro golpe a la economía mundial, con los ataques iraníes de represalia contra aliados de Estados Unidos en el Golfo y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

Trump dio el sábado a Irán un ultimátum de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, o de lo contrario amenazó a la república islámica con desatar el "infierno".

El presidente señaló que si Irán no abre "el jodido estrecho", los iraníes se enfrentarán a un infierno y especificó: "El martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes".

Más tarde, pareció ampliar la fecha límite al publicar en Truth Social: "Martes, 08:00 PM" (medianoche GMT).

- "Peligroso juego" -

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán mantiene un férreo control del estrecho de Ormuz como medida de presión.

"Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu", publicó poco después en X el influyente presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, refiriéndose al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"No se equivoque: no ganará nada con crímenes de guerra. La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego", agregó, en un mensaje escrito en inglés.

Rusia, aliado de Irán, también condenó las amenazas de Trump y llamó a Washington a dejar "el lenguaje de los ultimátums" y volver a las negociaciones, según la oficina del canciller Serguéi Lavrov.

Sin embargo, en Teherán, muchos vecinos parecían indiferentes a las nuevas amenazas, según observó un periodista de la AFP.

En un parque, unos jóvenes bromeaban haciendo pícnic. Unos metros más allá, dos amigos jugaban con un disco volador, escuchando música tecno. Otro volaba una cometa y un grupo de chicas jugaba al fútbol, con el cabello al aire, sin velo.

- Aviador "sano y salvo" -

El mandatario republicano afirmó este domingo que el segundo piloto estadounidense cuyo avión se estrelló en Irán fue rescatado.

El avión, un caza-bombardero F-15E, se había estrellado en el suroeste de Irán el viernes y sus dos ocupantes se habían eyectado en vuelo.

El ejército iraní aseguró que había derribado el aparato, y las autoridades habían prometido una recompensa por la captura con vida del segundo ocupante.

El primer piloto logró ser rescatado poco después del incidente en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses.

Trump informó en un principio que el militar estaba "sano y salvo", pero más tarde dijo que el piloto está "gravemente herido".

El ejército de Irán afirmó que la operación estadounidense "fracasó por completo", pero no negó que el militar fuera rescatado, y aseguró haber derribado cuatro aparatos estadounidenses implicados en la operación, que se cobró la vida de cinco iraníes, según la agencia Tasnim.

- "Solidaridad con el sur" de Líbano -

En respuesta a la ofensiva de Israel y Estados Unidos, Irán continuó atacando este domingo infraestructuras críticas de los países del Golfo, a quienes acusa de permitir que las tropas estadounidenses usen su territorio para las operaciones militares.

Las autoridades emiratíes reportaron un "incidente", que no dejó víctimas, en el puerto de Jor Fakkan tras un bombardeo iraní.

Para el asesor presidencial emiratí Anwar Gargash, la estrategia de Irán de atacar a sus vecinos "de hecho, consolidará el papel de Estados Unidos (...) no lo reducirá".

En otro frente, el jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir, afirmó que su ejército intensificará los ataques contra el movimiento libanés proiraní Hezbolá, que arrastró a su país al conflicto al lanzar ataques contra Israel en respuesta a su ofensiva contra la república islámica.

En Líbano, los bombardeos israelíes y los combates han causado más de 1.400 muertos desde comienzos de marzo y obligado a millones de personas a abandonar sus hogares.

Este año, allí la Pascua estará dedicada "a la solidaridad con los habitantes del sur, todos los habitantes de las aldeas fronterizas [con Israel] que sufren", dijo a la AFP Jenny Yazbek al Jamal, de 55 años, al salir de la iglesia de San Antonio de Jdeideh, en el norte de Beirut.

A "las aldeas musulmanas también (...), apoyamos a todos los habitantes del sur que tuvieron que dejar sus casas", insistió