El Papa designa a Paolo Rudelli como nuevo Sustituto del Vaticano

El Papa León XIV ha nombrado este lunes como nuevo Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, una especie de 'ministro del Interior' del Estado de la Ciudad del Vaticano, al arzobispo Paolo Rudelli, que cumplirá 56 años el próximo mes de julio, y que hasta ahora era nuncio apostólico en Colombia, según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Este último cargo lo asumió en 2023 por nombramiento de Francisco, quien lo había ordenado arzobispo en 2019 para luego enviarlo, en enero de 2020, como su representante en Zimbabue.

Además, la experiencia de Rudelli en el servicio diplomático de la Santa Sede se remonta más de 20 años, concretamente a 2001, con su trabajo en las representaciones pontificias en Ecuador y Polonia y en la sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

"La llamada del Santo Padre León para colaborar estrechamente en el ejercicio de su misión suprema como sustituto de la Secretaría de Estado es un gesto de confianza inmerecida que me honra profundamente", ha comentado Rudelli en una nota.

Rudelli sucede en el cargo al arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, a quien el Papa León XIV ha nombrado este mismo lunes nuncio apostólico en Italia y en la República de San Marino. Fue el mismo Francisco quien nombró a monseñor Peña Parra sustituto el 15 de agosto de 2018, llamándolo desde Mozambique.

Desde 2015 dirigía la Nunciatura Apostólica de este país del África oriental, participando también en el grupo de mediación para restablecer la paz entre el Gobierno nacional y el partido político de la oposición.

Nacido en 1960, diplomático de larga trayectoria, con experiencia también en Kenia, Yugoslavia, Honduras y México, y posteriormente representante pontificio en Pakistán, Peña Parra fue el segundo latinoamericano en ocupar el cargo de sustituto después del argentino Leonardo Sandri.

Sustituye en el cargo al arzobispo bosnio Petar Rajic, que también ha sido nombrado esta misma mañana nuevo prefecto de la Casa Pontificia, un cargo que había permanecido vacante desde 2023, cuando el arzobispo Georg Gänswein concluyó su mandato para ser nombrado nuncio en los países bálticos (Letonia, Estonia y Lituania).

El arzobispo se encargará de dirigir la labor de la Prefectura, órgano de la Curia responsable del orden interno y de la gestión cotidiana de la vida del Pontífice, incluida la organización de las audiencias programadas.